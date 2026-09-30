El Ayuntamiento de La Paz a cargo de Amor Fenech a través del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), mantiene jornadas intensivas para atender los reportes de alcantarillado que se han incrementado durante la temporada de lluvias.

El director general de OOMSAPAS La Paz, Abimael Ibarra Abúndez, informó que actualmente se atienden alrededor de 40 reportes diarios en diferentes sectores de la ciudad, con el apoyo de cuatro camiones Vactor.

Para avanzar en la atención de los puntos afectados, las cuadrillas trabajan desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Hay servicios que podemos resolver en 30 minutos, pero otros requieren hasta cuatro o cinco horas de trabajo para retirar la obstrucción y restablecer correctamente el flujo. Abimael Ibarra Abúndez, director general de OOMSAPAS La Paz

Lluvias incrementan taponamientos en la red de drenaje

El director general de OOMSAPAS La Paz, Abimael Ibarra Abúndez, explicó que la red de drenaje está diseñada para conducir aguas residuales y agua pluvial. Durante las lluvias, el ingreso de un mayor volumen de líquido puede arrastrar tierra, arena, basura y otros residuos, provocando nuevos taponamientos y derrames, incluso en puntos que ya fueron atendidos.

En algunos sectores también es necesario intervenir varios pozos de visita que forman parte de un mismo circuito. En estos casos, las cuadrillas revisan y desazolvan distintos puntos hasta conseguir que las aguas residuales vuelvan a circular adecuadamente.

Los reportes se atienden de acuerdo con la carga de trabajo y el nivel de riesgo, dando prioridad a zonas cercanas a hospitales, escuelas y lugares con mayor concentración de personas.

OOMSAPAS llama a evitar tirar residuos al drenaje

El organismo reiteró el llamado a evitar arrojar toallitas húmedas, grasas, residuos de alimentos, basura u otros objetos al drenaje, así como conectar las salidas de agua pluvial a la red sanitaria.

Los reportes pueden realizarse a través del Call Center 612 123 8600, opción 1, mediante la App La Paz o por mensaje privado en la página oficial de Facebook de SAPA La Paz.

De acuerdo con el Ayuntamiento de La Paz, únicamente mediante estos canales se genera un número de reporte, el cual es canalizado al área correspondiente para su seguimiento.