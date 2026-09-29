Amor Fenech Montaño es una funcionaria y política de Baja California Sur que actualmente se desempeña como presidenta municipal en funciones de La Paz. Antes de asumir temporalmente la titularidad del Ayuntamiento, fue primera regidora del XVIII Ayuntamiento y directora general de Inclusión y Diversidad durante la administración de Milena Quiroga.

¿Quién es Amor Fenech Montaño?

Amor Fenech Montaño es originaria de Baja California Sur y ha desarrollado su trayectoria principalmente dentro de la administración pública municipal de La Paz.

En 2024 fue registrada como primera regidora propietaria de la planilla de La Paz postulada por la coalición PT-PVEM-Morena-Nueva Alianza Baja California Sur, encabezada por Milena Paola Quiroga Romero.

Tras asumir como primera regidora del XVIII Ayuntamiento, Fenech presidió comisiones edilicias como las de Transporte Público y Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, además de participar en la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

En junio de 2026, su trayectoria dentro del Ayuntamiento dio un giro cuando la entonces presidenta municipal Milena Quiroga Romero solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo. El Cabildo aprobó la licencia y determinó que Fenech, en su calidad de primera regidora, asumiera las funciones de la Presidencia Municipal a partir del 22 de junio de 2026.

¿Qué edad tiene Amor Fenech Montaño?

Amor Fenech Montaño tiene aproximadamente 31 años, sin embargo, esta información se desconoce ya que la presidenta municipal de La Paz no la ha declarado públicamente.

¿Amor Fenech Montaño tiene hijos?

La presidenta municipal de La Paz, mantiene su vida personal fuera de la política, por lo que desconoce sobre sus hijos.

¿Qué estudios tiene Amor Fenech Montaño?

La presidenta municipal de La Paz, Amor Fenech Montaño es Licenciada en Ciencias de la Tierra,

¿En qué ha trabajado Amor Fenech Montaño?

La trayectoria de Amor Fenech Montaño se ha desarrollado principalmente en el servicio público municipal. Durante la administración del XVII Ayuntamiento de La Paz, encabezada por Milena Quiroga, se desempeñó como directora general de Inclusión y Diversidad. Desde esa posición participó en programas relacionados con inclusión social, juventud, deporte, cultura y atención a comunidades indígenas y afromexicanas.

En 2024 solicitó licencia para separarse de ese cargo y participar en el proceso electoral. Posteriormente fue electa como primera regidora propietaria del XVIII Ayuntamiento de La Paz para el periodo 2024-2027.

Como regidora, presidió la Comisión Edilicia de Transporte Público y también la de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente.

El 22 de junio de 2026, asumió las funciones de la Presidencia Municipal de La Paz debido a la licencia solicitada por Milena Quiroga. Desde entonces ha encabezado actividades del Ayuntamiento relacionadas con servicios públicos, agua, infraestructura urbana, protección civil y atención ciudadana.