El Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, inició el envío de apoyos alimentarios, colchonetas, artículos de limpieza, entre otros insumos, a las ocho delegaciones y comunidades rurales del municipio, como medida preventiva ante las posibles afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas generadas por el huracán “Polo”.

La distribución se realizó de manera anticipada, antes del inicio de las lluvias, con la finalidad de contar con suministros disponibles en caso de que sea necesario habilitar albergues o brindar atención a familias que pudieran resultar afectadas.

La presidenta municipal, Amor Fenech Montaño, encabezó la salida de las brigadas, acompañada por titulares de las direcciones generales del Ayuntamiento e integrantes del Cabildo, entre ellos Yadane García, Javier Bustos, Graciela Lucero y Abraham Almendáriz Puppo.

Ayuntamiento de La Paz prepara insumos para posibles albergues

Los suministros enviados contemplan paquetes alimentarios, colchonetas, artículos de limpieza e insumos para la apertura y operación de albergues.

El Ayuntamiento de la Paz señaló que la distribución anticipada busca evitar complicaciones en el acceso a las comunidades ante posibles afectaciones provocadas por las lluvias.

Estas acciones forman parte del Operativo Huracanes 2026 y se realizan como medida preventiva ante el pronóstico y evolución del huracán “Polo”, cuyos efectos podrían generar lluvias y vientos en Baja California Sur durante los próximos días.

Gobierno municipal mantiene coordinación ante el huracán “Polo”

La presidenta municipal, Amor Fenech en funciones aseguró que el Gobierno Municipal continuará atento a los pronósticos y reportes de las autoridades de Protección Civil.

También se mantendrá la coordinación y comunicación con delegados y subdelegados municipales para prevenir riesgos y proteger a las familias paceñas ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.