La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, se posiciona en el primer lugar de las preferencias rumbo a la elección de gubernatura de Baja California Sur, de acuerdo con una encuesta publicada el 17 de abril de 2026 por Demoscopia.

El estudio la ubica como la figura mejor posicionada dentro de Morena y como la aspirante con mayor ventaja en el primer careo de la contienda estatal.

Milena Quiroga encabeza preferencias en Morena y careo en BCS

En la medición sobre la candidatura de Morena al Gobierno del Estado, Milena Quiroga alcanza 26.7%, por encima de Christian Agúndez con 20.2%, Manuel Cota con 16.8% y Saúl González con 12.3%, lo que la coloca como la opción más competitiva dentro de su partido rumbo a 2027.

En el escenario de careo por la gubernatura de Baja California Sur, la alcaldesa registra 36.9%, mientras que Francisco Pelayo obtiene 24.7% y Ricardo Barroso 3.8%, marcando una ventaja clara frente a sus posibles adversarios.

La encuesta también indica que Morena lidera la intención de voto por partido en la entidad con 37.6%, frente al 22.5% del PAN, lo que refuerza su posicionamiento político en el estado.

El levantamiento se realizó del 12 al 15 de abril de 2026 mediante mil entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años, con un margen de error de +/- 3.8% y un nivel de confianza del 95%.

Estos resultados reflejan una tendencia favorable para Milena Quiroga, con un crecimiento en reconocimiento y respaldo ciudadano, impulsado por su gestión en La Paz y la percepción de avances en servicios, seguridad y comunidad.