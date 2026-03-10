Edith Aguilar Villavicencio es una política mexicana originaria de Baja California Sur que ha desarrollado su carrera en la administración pública municipal y estatal. Actualmente, se desempeña como presidenta municipal de Mulegé. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política y vida pública, continúa leyendo.

¿Quién es Edith Aguilar Villavicencio?

Edith Aguilar Villavicencio es una política que ha ocupado distintos cargos en la administración pública y en el Congreso local. Es conocida principalmente por ser presidenta municipal de Mulegé, municipio del estado de Baja California Sur, donde ha impulsado programas de desarrollo social, infraestructura y atención comunitaria. Antes de llegar a la alcaldía, también participó en el Congreso del estado y en áreas administrativas del gobierno municipal.

¿Qué edad tiene Edith Aguilar Villavicencio?

Se conoce que Edith Aguilar nació el 23 de abril; sin embargo, se desconoce la fecha exacta de nacimiento, pero de acuerdo con medios oficiales debería tener alrededor de 50 años.

¿Edith Aguilar Villavicencio tiene esposo?

Sí, Edith Aguilar está casada con Joel Hernández.

¿Qué signo zodiacal es Edith Aguilar Villavicencio?

Al haber nacido el 23 de abril, Aguilar Villavicencio es Tauro, signo que se caracteriza por ser estable, paciente y sociable.

¿Edith Aguilar Villavicencio tiene hijos?

Sí, Edith Aguilar Villavicencio tiene tres hijos: dos niños y una niña, junto a su esposo.

¿Qué estudió Edith Aguilar Villavicencio?

No hay información disponible sobre la vida académica de Edith Aguilar Villavicencio, por lo que se desconoce si estudió alguna licenciatura.

¿En qué ha trabajado Edith Aguilar Villavicencio?

Edith Aguilar se ha desempeñado mayormente en la vida pública del país, destacando cargos como: