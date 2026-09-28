El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el huracán Polo podría provocar olas de hasta 10 metros de altura en su aproximación a la península del estado de Baja California Sur.

Jaime Albarrán, meteorólogo previsor del SMN, reportó que el huracán Polo registra vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h y se espera que en unas horas toque tierra.

SMN alerta por oleaje de hasta 10 metros en Baja California Sur debido al huracán Polo

Ante el desplazamiento del huracán Polo hacia el noroeste, el SMN prevé lluvias de intensas a torrenciales y oleaje muy peligroso con olas de hasta 10 metros de altura en la costa de Baja California Sur.

Olas de hasta 10 metros: SMN advierte por el impacto del huracán Polo en Baja California Sur (Gabriel Larios)

De acuerdo con la información, el sistema se localiza a 125 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, localidad que ya presenta afectaciones, pues el oleaje ha provocado la ruptura de los bordos del mar.

Puerto San Carlos, del municipio de Comondú, se mantiene en alerta por el huracán Polo. Uno de los bordos de contención se rompió, lo que permitió que el agua de mar ingresara a la localidad e inundara las calles.

Las autoridades instruyeron el traslado hacia los refugios temporales para las personas que viven en casas de madera o infraestructura frágil. Habitantes con casas de concreto, han subido a sus azoteas.

Debido a que el huracán aún no toca tierra de lleno, se pronostica una jornada sumamente difícil en Baja California Sur y un agravamiento de las condiciones conforme el centro del sistema se acerque.

.Tras tocar tierra Baja California Sur y cruzar la península, se contempla que el sistema ingrese al Golfo de California dirigiéndose hacia Sonora y el norte de Sinaloa, donde irá perdiendo fuerza gradualmente.