Baja California se ubicó en el cuarto lugar nacional en la categoría de Mercado de Trabajo del Índice de Competitividad Estatal 2026 (ICE), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El indicador evalúa aspectos relacionados con la calidad y las condiciones del empleo. De acuerdo con el reporte, la entidad destacó por sus resultados en formalidad laboral, escolaridad e ingresos de las personas trabajadoras.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que el resultado refleja el dinamismo económico de Baja California y los esfuerzos para generar empleos dignos, atraer inversiones y ampliar las oportunidades laborales.

Baja California destaca en formalidad laboral, escolaridad e ingresos

El subíndice de Mercado de Trabajo coloca a Baja California en la cuarta posición nacional, con indicadores favorables relacionados con la informalidad laboral, el nivel de escolaridad y los ingresos de la fuerza laboral.

El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, explicó que estos indicadores permiten evaluar las condiciones del mercado laboral y la capacidad de las entidades para generar oportunidades de empleo formal, así como desarrollar el talento que requieren sus sectores productivos.

Según el boletín, Baja California forma parte de un bloque de entidades con resultados favorables en este subíndice, junto con Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco.

El análisis citado por el gobierno estatal señala que la permanencia de Baja California entre las primeras posiciones del subíndice laboral está relacionada con la consolidación de empleos formales y remunerados.

Marina del Pilar destaca oportunidades laborales en Baja California

La administración estatal señaló que los resultados del ICE 2026 forman parte de los indicadores utilizados para observar las condiciones del mercado laboral y el desarrollo económico de Baja California.

De acuerdo con el gobierno de Baja California, las acciones en materia laboral buscan ampliar las oportunidades de empleo y contribuir al bienestar de las familias de la entidad.

La medición del IMCO también considera la capacidad de los estados para desarrollar el talento que requieren sus sectores productivos, un aspecto vinculado con la formación de la fuerza laboral y las condiciones de empleo.

Con estos resultados, Baja California mantiene una posición destacada dentro del subíndice de Mercado de Trabajo del ICE 2026, de acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal.