La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó el crecimiento del empleo formal en la entidad, que durante el último año sumó 70 mil 993 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con las cifras del IMSS, Baja California registró 1 millón 85 mil 175 puestos de trabajo asegurados en julio de 2026, frente a 1 millón 14 mil 182 registrados durante el mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento anual de 7%.

Con estos resultados, Baja California se colocó entre las tres entidades del país que más empleos formales generaron en números absolutos, junto con Ciudad de México y Estado de México.

Baja California genera más de 14 mil empleos formales durante julio de 2026 (Cortesía )

Marina del Pilar destaca generación de empleo formal en Baja California

La gobernadora señaló que los resultados reflejan la fortaleza productiva de Baja California y las condiciones que mantiene la entidad para continuar generando inversión, empleo formal y certeza económica para las familias.

Además, los 70 mil 993 nuevos puestos de trabajo registrados en el último año representan 21.7% de todos los nuevos empleos asegurados generados en México durante ese periodo.

Es decir, más de uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo formales creados en el país correspondió a Baja California.

Baja California suma más de 14 mil empleos durante julio

El crecimiento del empleo también se reflejó en las cifras mensuales. De acuerdo con el IMSS, Baja California sumó 14 mil 224 nuevos puestos de trabajo durante julio de 2026 respecto al mes anterior.

El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, señaló que este comportamiento refleja la capacidad productiva de la entidad y las condiciones para continuar atrayendo inversiones y ampliando las oportunidades de ingreso y seguridad social.

Las industrias de transformación también registraron nuevas altas laborales, fortaleciendo uno de los sectores estratégicos de la economía de Baja California.

La generación de empleo formal representa para las familias mayor acceso a seguridad social, ingresos estables y mejores condiciones laborales, de acuerdo con el Gobierno estatal.

Con estos resultados, Baja California busca mantener su posición como uno de los principales motores de generación de empleo formal y crecimiento económico del país.