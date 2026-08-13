Durante la conferencia semanal “mañanera” encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Avila, el secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez, destacó que Baja California se posiciona como la entidad del país que mejor remunera a sus elementos policiales.

El funcionario explicó que, de acuerdo con una evaluación nacional y una publicación realizada el 3 de julio por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como información presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en 2026, Baja California fue reconocida como el estado con mejores condiciones salariales para sus policías.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana subrayó que la mejora salarial forma parte de las acciones impulsadas por la administración estatal, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar, para fortalecer a las corporaciones policiales y brindar mejores condiciones laborales a quienes se encargan de la seguridad pública.

Marina del Pilar Ávila aseguró que los policías de Baja California son los mejor pagados de México.

¿Cuánto ganan los policías de Baja California?

El secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez señaló que actualmente un policía en Baja California percibe alrededor de 29 mil 500 pesos mensuales antes de descuentos e impuestos.

Precisó que la cifra presentada durante la conferencia, superior a los 24 mil pesos, corresponde al ingreso neto que recibe el elemento al final del mes.

Esto es importante también, porque todo esto nos ha permitido transitar y llegar hasta el punto que vemos en esta lámina. General Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana

Buscan dignificar y profesionalizar a los policías

Además del salario, el Gobierno del Estado de Baja California trabaja en otros esquemas de atención para los policías, con el propósito de reconocer su labor y ofrecerles mayor respaldo institucional.

Así como la mejora de las condiciones laborales forma parte de una estrategia para dignificar, profesionalizar y fortalecer a las corporaciones de seguridad pública de Baja California.

Finalmente, el secretario expresó que el Gobierno de Baja California busca consolidar una política de seguridad basada no solo en resultados operativos, sino también en la dignificación y profesionalización de sus elementos policiales.