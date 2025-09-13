Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, y Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, se reunieron para la tercera entrega de ‘QroTaxi’, programa que beneficia a los taxistas de la región con estrategias modernas.

Felifer Macías: “350 taxistas, ya que están recibiendo sus mil pesos mensuales”

De acuerdo con el presidente municipal, el programa ‘El Extra’, es un apoyo municipal de mil pesos que ya está beneficiando a 350 taxistas para cubrir gastos familiares o refacciones.

“Así como el Gobernador les ha ayudado muchísimo, a mí me dijo que no me podía quedar atrás, y por eso seguimos con la entrega de las tarjetas de El Extra de mil pesos mensuales para nuestros taxistas. El día de hoy llegamos a 350 taxistas ya. Llegamos hoy a 350 taxistas ya que están recibiendo sus mil pesos mensuales, que eso les va a servir al mes para comprar alguna refacción que hizo falta, para comprar algún medicamento de alguien que se enfermó en la casa para tantos gastos que surgen mes con mes, ahí están estos mil pesitos mensuales para que sepan que su Municipio está con ustedes mes con mes” Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Felifer Macías detalló que con la renovación de vehículos y con el uso de la app ‘QroTaxi’, los taxistas de la entidad podrán competir con cualquier plataforma de transporte.

El presidente municipal detalló que el Municipio acercará jornadas de salud gratuitas que incluyen la entrega de lentes de calidad y continuará con el programa de calentadores solares, con los que las familias pueden ahorrar hasta 800 pesos al mes.

Felifer Macías asegura que los taxistas de Querétaro podrán competir con cualquier app de transporte (Cortesía)

Finalmente, Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, aseguró que esta estrategia posiciona a la entidad como un referente nacional en movilidad, pues brinda a los taxistas unidades modernas y herramientas tecnológicas que fortalecen la seguridad de los usuarios.