Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Altagracia Gómez hizo que México se luciera, pues destacó que tiene el potencial para convertirse en el quinto país más visitado al ser sede del Mundial 2026.

"Este es un año histórico, pues es la tercera vez que México es anfitrión de un Mundial, es el único país del mundo que puede decir eso. No es casualidad y es que conocen la oferta que México tiene" Altagracia Gómez

En el marco de la Fitur, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del gobierno de México, Altagracia Gómez, resaltó el gran potencial que tiene el país ante el mundo.

Lo anterior debido a que afirmó que México cuenta con las características y el contexto necesario para que de cara al 2030, se consolide como el país más visitado de todo el mundo.

En especial cuando resaltó que en junio se celebrará el Mundial 2026 del cual México es sede, aunque reconoció que aún debe realizarse mucho trabajo junto a la Secretaría de Turismo (Setur) para que concretar la meta.

“Estamos trabajando de la mano con Setur para que nos podamos enfocar en cómo acelerar este crecimiento. Este es un año histórico, pues es la tercera vez que México es anfitrión de un Mundial” Altagracia Gómez

De la misma forma, reconoció el enorme aporte por parte del sector empresarial, pues dijo que la labor que realiza es fundamental, e incluso aseveró que son “el pilar del turismo” que recibe México,

Por ello, Altagracia Gómez indicó que actualmente México ya está enfocado en ello, pues en los 32 estados hay una amplia oferta turística a través de su diversidad, riqueza gastronómica, variedad cultural y artesanal.

Fitur (Cortesía)

México captó la atención de los Reyes de España en la Fitur

El gran papel que ha tenido México en la Fitur se consolidó no solo gracias a la representación de Altagracia Gómez, sino por que figuras como los Reyes de España, reconocieron al país y su potencial turístico.

Así ocurrió debido a que los reyes Felipe VI y Letizia, estuvieron presentes en el pabellón México, donde se fotografiaron con los representantes de los pueblos originarios que forman parte de la delegación nacional que viajó a Madrid.

En su paso por el pabellón México, los Reyes de España fueron recibidos por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, así como el embajador de México en dicho país, Quirino Ordaz.