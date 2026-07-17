El ataque contra María Quijada que derivó en la muerte de su esposo la tarde del 14 de julio de 2026, no estaría relacionado con sus funciones públicas, afirmó el alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz.

“Hasta este momento no hay indicios que puedan decir que el atentado que sufrió sea producto de su cargo, de su función pública”. Román Cota Muñoz, alcalde de Tecate

Aunque el alcalde señaló que las investigaciones continúan, adelantó que la regidora no desempeñaba funciones relacionadas con seguridad pública ni había expresado temer por su vida.

Respecto al estado de salud de María Quijada, señaló que la familia le ha comunicado que su evolución es favorable.

Esposo de la regidora María Quijada murió en balacera que la dejó herida (Redes sociales)

María Quijada no manifestó temer por su seguridad ni solicitó protección, informa Román Cota Muñoz

En conferencia de prensa de este jueves, el presidente municipal Román Cota Muñoz informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California mantiene abiertas las investigaciones por el ataque.

No obstante aclaró que, en su labor, no realizaba ninguna tarea relacionada con el área de seguridad, así como nunca manifestó temor por su seguridad ni solicitó protección especial.

“Ella no realizaba ninguna tarea relacionada con el área de seguridad. Más bien, por ejemplo, ella coordinaba la Comisión de Bienestar, participaba en otras comisiones de Educación, de Familia, estaba más involucrada en temas sociales”. Román Cota Muñoz, alcalde de Tecate

Mencionó que, por ahora, ningún miembro del Cabildo ha solicitado escoltas y que solo la síndica procuradora y él cuentan con seguridad, brindada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Baja California.

La tarde del 14 de julio, María Quijada fue atacada mientras salía de su casa en la calle Coyuca, en el fraccionamiento La Hacienda, acompañada de su esposo, Jesús Pereida Ruiz, quien murió en el lugar.