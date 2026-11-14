Durante la madrugada del 14 de noviembre, un grupo de sujetos armados perpetró un ataque armado contra la residencia del alcalde de Tepehuacán de Guerrero, ubicada en la comunidad de Acoxcatlán, Hidalgo.

Durante la agresión, los delincuentes dispararon contra los oficiales encargados de la vigilancia, lo que resultó en la muerte de dos policías municipales y dejó a otros elementos lesionados y maniatados.

El presidente municipal, Francisco Martínez Enríquez, no se encontraba en el inmueble en el momento de los hechos; posteriormente, descartó tener conocimiento de amenazas previas.

Ataque a la vivienda del alcalde de Tepehuacán dejó como saldo dos policías muertos

El ataque armado contra la residencia del alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Francisco Martínez Enríquez, ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre (alrededor de las 02:00 horas).

Atacan la vivienda del alcalde de Tepehuacán (@Noti_Face_ / X )

Un grupo integrado por al menos tres a cuatro sujetos vestidos de negro ingresó por la fuerza a la vivienda, derribando la puerta principal con un mazo.

La incursión armada tuvo lugar en el domicilio del presidente municipal (emanado del partido Morena), ubicado en la comunidad serrana de Acoxcatlán, Hidalgo.

El edil resultó ileso, debido a que no se encontraba dentro de la propiedad al momento en que ocurrió la agresión.

Los agresores dispararon contra los elementos de la Policía Municipal asignados a la guardia del inmueble.

Un oficial falleció en el sitio tras recibir un disparo en la cabeza y un segundo agente resultó gravemente herido, perdiendo la vida más tarde mientras recibía atención médica en el hospital de Tlanchinol.

Durante la irrupción, los atacantes golpearon y amarraron de las manos a otros dos policías municipales que resguardaban el perímetro.

Alcalde de Tepehuacán niega haber recibido amenazas previo al ataque a su vivienda

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), junto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), inició el procesamiento de la escena y la recolección de indicios balísticos.

En conferencia de prensa, las autoridades de seguridad informaron que tienen identificadas a al menos tres personas como presuntas responsables del atentado.

Entre las líneas de investigación iniciales se indagó un posible intento de robo, aunque las indagatorias continúan abiertas sin descartar otros móviles.

Atacan la vivienda del alcalde de Tepehuacán (@Transversal_hgo / X )

Francisco Martínez Enríquez afirmó que no había recibido amenazas previas del crimen organizado ni contaba con enemigos.

Recordó haber sobrevivido a dos atentados durante su trayectoria en 2004 y 2008, aunque prefirió no relacionar directamente dichos antecedentes con el suceso reciente. Asimismo, descartó solicitar escoltas particulares o protección especial.

Habitantes de diversas comunidades se concentraron en Acoxcatlán con pancartas manifestando su respaldo al alcalde y exigiendo justicia a las autoridades.