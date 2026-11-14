La rehabilitación del drenaje en Gómez Palacio registra un avance de 95 por ciento con los trabajos realizados en el colector sanitario Urrea, obra que fue supervisada por el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y la presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango.

El proyecto busca mejorar las condiciones del servicio, reducir los malos olores y brindar mayor seguridad a las familias de la zona. Los trabajos contemplan la sustitución de 452 metros de infraestructura sanitaria.

Esteban Villegas y Betzabé Martínez supervisan obra (cortesía )

Obra beneficia a seis colonias de Gómez Palacio

La rehabilitación del colector sanitario Urrea beneficia a habitantes de las colonias Tierra Blanca, Lázaro Cárdenas, Rubén Jaramillo, El Focep, Armando del Castillo y Santa Rosa.

Durante la supervisión, el gobernador Esteban Villegas refrendó su respaldo para continuar con los proyectos de obras de agua y drenaje que atiendan las necesidades de las familias y contribuyan al desarrollo de la región Laguna.

El gobernador de Durango también adelantó que están por iniciar los trabajos del colector central y que, posteriormente, se realizará la pavimentación de las vialidades intervenidas para mejorar la imagen urbana del municipio.

Esteban Villegas y Betzabé Martínez supervisan obra (cortesía )

Sustituyen 452 metros de infraestructura sanitaria

La directora de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Yadira Narváez Salas, explicó que el proyecto contempla la sustitución de 452 metros de infraestructura, con el propósito de evitar riesgos de colapso del colector.

De acuerdo con la funcionaria, estos trabajos permitirán brindar mayor seguridad a locatarios y habitantes de las colonias cercanas.

Esteban Villegas y Betzabé Martínez supervisan obra (cortesía )

Por su parte, la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez reconoció la disposición del gobernador para sumar esfuerzos y concretar proyectos hidrosanitarios que tengan un impacto directo en la calidad de vida de las familias.

La obra forma parte de las acciones para fortalecer la infraestructura de drenaje y mejorar los servicios públicos en la región.