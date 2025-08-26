La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que fueron detenidos 10 integrantes de La Familia Michoacana por su presunta relación en el atroz crimen donde fue asesinada la niña Dulce.

A través de un comunicado, manifestaron que los 10 detenidos están relacionados a un grupo del crimen organizado dedicado a la venta de drogas, quienes ya fueron vinculados a proceso por el asesinato de la niña Dulce en el municipio de Chalco.

Fue el 11 de de agosto de 2025 cuando autoridades del Estados de México encontraron el cuerpo de la niña Dulce, esto tras realizar una revisión dentro de un inmueble en San Pablo Atlazalpan.

La Fiscalía del Estado de México informó que logró la captura de 10 integrantes de La Familia Michoacana, quienes estarían relacionados con el asesinato de la niña Dulce.

Autoridades señalaron que de acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían cometido el atroz crimen con la intención de “intimidar” a una persona que sería familiar de la niña Dulce, y quien estaría relacionado con actividades de narcomenudeo.

Según las autoridades, los detenidos habrían lanzado amenazas a esta persona para que “se uniera” a la Familia Michoacana, y así dejar de estar operando de manera individual.

Ante esto, la Fiscalía manifestó que un juez de control del Estado de México logró su vinculación a proceso por el asesinato de la niña Dulce, además de que se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Las autoridades puntualizaron que lograron identificar que los detenidos arribaron fuertemente armados el 11 de agosto hasta el domicilio donde cometieron el crimen contra la niña Dulce.

Según apuntaron, los implicados preguntaron por el familiar de la menor, quien en ese momento no se encontraba en el lugar.

Ante la negativa los sujetos dispararon sus armas en contra del inmueble, en el cual se encontraban 3 adultos y la niña Dulce.

No obstante, en su ataque asesinaron a la menor, en tanto los adultos resultaron ilesos. Tras el ataque los hombres armados huyeron del lugar, en un vehículo que logró se ubicado por las autoridades.

Esto permitió su localización en el Estado de México, en tanto se ejecutaron órdenes de aprehensión en su contra.

Tras esto los detenidos permanecerán bajo el resguardo de las autoridades, en tanto se lleva a cabo la investigación complementaria.

Dulce, niña de 12 años, fue asesinada en Chalco por integrantes de la Familia Michoacana

El 11 de agosto de 2025 la niña Dulce, de al menos 12 años de edad, fue asesinada en Chalco, Estado de México, por razones que se indica, serían similares al caso de Fernandito.

Y es que este caso recuerda al de Fernandito, el niño de 5 años de edad que fue secuestrado y asesinado en Los Reyes La Paz para presionar a la madre del menor a pagar una deuda de mil pesos.

Esta situación estaría relacionada con problemas entre integrantes de un grupo criminal, La Familia Michoacana, y un familiar de la menor.