El dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) en el estado de Sinaloa, Homar Salas fue atacado en su vivienda por un grupo armado.

Los hechos habrían ocurrido cuando dos vehículos dispararon a la vivienda de Homar Salas, el dirigente electo del STASAC durante la mañana, alrededor de las 6:00 am, de este miércoles 18 de febrero.

Comando armado ataca vivienda de Homar Salas, dirigente electo del STASAC

A través del secretario del Ayuntamiento de Culiacán, José Ernesto Peñuelas Castellanos se dio a conocer que un comando armado atacó vivienda de Homar Salas, dirigente electo del STASAC.

Ante los hechos se precisó que elementos de seguridad acudieron a la vivienda de Homar Salas, dirigente electo del STASAC, por lo que las autoridades ya han abierto una carpeta de investigación.

Y por lo que se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) dar acompañamiento al dirigente electo del STASAC, Homar Salas.

#SINALOA El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que el dirigente del Stasac, Homar Salas, se encuentra bien en su integridad, luego de ser atacada a balazos su vivienda localizada en el sector Santa Fe. pic.twitter.com/fgtzxVzhmi — Michelle Rivera (@michelleriveraa) February 18, 2026

Homar Salas, dirigente electo del STASAC se encuentra a salvo

Tras los hechos por el ataque en la vivienda de Homar Salas, se informó que el dirigente electo del STASAC, se encuentra a salvo, así como su familia, pues se encontraban en su hogar al momento de los disparos.

Por lo que los daños tras el ataque en la vivienda de Homar Salas, dirigente electo del STASAC solo son en la fachada, además de que descartó haber recibido amenazas previas.