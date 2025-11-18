Karina Aurora Díaz Hernández, regidora de Palizada, Campeche, fue asesinada la tarde del lunes 17 de noviembre en un ataque armado.

De acuerdo con los reportes, la síndica fue abordada por hombres armados que abrieron fuego directamente en su contra.

La regidora de Palizada, Campeche, fue trasladada a un hospital; sin embargo, murió recibiendo atención médica, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía del Estado.

Atacan a balazos a regidora Karina Aurora Díaz Hernández en Palizada, Campeche

La regidora Karina Aurora Díaz Hernández fue atacada a balazos en Palizada, Campeche, la tarde del lunes 17 de noviembre.

Según los reportes, la regidora viajaba en su camioneta blanca cuando hombres armados abrieron fuego en su contra.

Posteriormente, se reportó que la regidora Díaz Hernández recibió al menos 9 disparos de bala mientras se encontraba en la calle Morelos de Palizada, que derivaron en su muerte.

Karina Aurora Díaz Hernández fue localizada con vida, por lo que fue trasladada al hospital del municipio, donde murió mientras recibía atención médica.

Matan a Karina Aurora Díaz Hernández (Fiscalía del Estado de Campeche)

Layda Sansores lamenta asesinato de regidora de Palizada, Karina Aurora Díaz Hernández

Tras el ataque armado que derivó en la muerte de la regidora, familiares reclamaron al presidente municipal, el petista Pedro Ayala Cámara por la inseguridad en la demarcación.

Cabe recordar que Karina Aurora Díaz Hernández era reconocida como opositora del alcalde Pedro Ayala, del PT, así como aliada de Layda Sansores.

Por su parte, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lamentó la muerte de Karina Aurora Díaz Hernández y aseguró que su vida y compromiso “dejaron huella” en quienes la conocieron.

Asimismo, lamentó “la cobardía de este crimen” y señaló que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para llevar a la justicia a quien resulte responsable.