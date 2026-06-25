Ricardo Gallardo Cardona logró una reducción efectiva en la incidencia criminal en la capital y las cuatro zonas del estado, mediante acciones de combate al delito, herramientas tecnológicas y reconstrucción del tejido social.

La estrategia se sustenta en la coordinación entre la Guardia Civil Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Guardia Civil Estatal impulsa reestructuración integral de las fuerzas policiales en San Luis Potosí

La creación de la Guardia Civil Estatal permitió contar con un cuerpo policial con más elementos, altamente capacitados y equipados, bajo un enfoque preventivo y de proximidad social para recuperar la confianza ciudadana.

Para blindar el territorio potosino se mantienen operativos permanentes con los tres niveles de gobierno, respaldados por cámaras inteligentes y arcos lectores en accesos viales y zonas estratégicas.

Ricardo Gallardo consigue reducción efectiva de incidencia criminal en la capital. (Cortesía)

Becas, empleo y rescate de espacios públicos complementan la estrategia de seguridad de Ricardo Gallardo

Las acciones preventivas se complementan con becas, programas alimentarios y fomento al empleo para atender las causas estructurales de la delincuencia.

A esto se suma la recuperación del entorno urbano con rescate de espacios públicos, pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de parques y áreas deportivas, devolviendo a las familias potosinas lugares dignos para la convivencia.

Como resultado, el estado registra disminuciones sostenidas en homicidios dolosos y robos con violencia en los 59 municipios de la entidad.