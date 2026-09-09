El presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, generó polémica al presentar su Segundo Informe.

Y es que en su discurso defendió el destino de un crédito de poco más de 7 millones de pesos contratado por el Ayuntamiento. Cantidad que asegura se destinó a obras y acciones en beneficio de la población.

“Si lo robé fue para dárselo a ustedes”: alcalde de Nicolás Flores defiende crédito de 7 mdp

En 2025, el Ayuntamiento solicitó un crédito por 7 millones 339 mil pesos a Banobras, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El pasado 5 de septiembre, en su rendición de cuentas, Nicolás González -de 53 años- informó que el dinero se sumó a otros recursos para alcanzar una inversión superior a los 25 millones de pesos en el municipio.

Ante la insistencia de la población sobre el destino del financiamiento millonario y la exigencia de una mayor transparencia, el edil se sinceró más de lo que esperaban los presentes.

El alcalde aseguró que ese dinero no se utilizó para beneficio personal, reiteró que fue utilizado para realizar distintas obras y acciones en el municipio, y sin más soltó una polémica declaración:

“No me he robado ningún peso; si lo robé fue para dárselo a ustedes” Nicolás González Elizalde

“Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”: con este cinismo admitió el alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, el manejo irregular de recursos para justificar una deuda de 7 millones de pesos.



Durante su Segundo Informe de Gobierno, el edil desafió a la… pic.twitter.com/tLNpl0FRGS — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) September 9, 2026

Contrario a dar tranquilidad a la población de Nicolás Flores, las palabras generaron incertidumbre y abrieron un debate sobre la transparencia en el ejercicio del crédito contratado.

Inevitablemente las finanzas de la actual administración se pusieron sobre la mesa ya que González Elizalde también contrató otro crédito por 4.5 millones de pesos, dinero que se utilizó para la compra de dos ambulancias y otros vehículos para la atención ciudadana.

El destino de ambos créditos deberá respaldarse mediante la documentación financiera y los mecanismos de fiscalización correspondientes.