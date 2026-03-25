Arca Continental anunció que invertirá 18,500 millones de pesos en 2026 con el objetivo de fortalecer sus operaciones, impulsar la digitalización y expandir su presencia internacional.

El anuncio se realizó tras su Asamblea Anual de Accionistas, en el marco de sus 100 años como el primer embotellador de Coca-Cola en México.

Los recursos estarán enfocados en ampliar la capacidad de producción y distribución, desarrollar nuevas categorías de bebidas y consolidar un modelo sostenible con enfoque en valor compartido.

Inversión de Arca Continental se dividirá entre México y mercados internacionales

La compañía detalló que el 50% de la inversión se destinará a México, mientras que el resto se aplicará en Estados Unidos y Sudamérica, con el objetivo de fortalecer su operación global.

El presidente del Consejo de Administración, Jorge H. Santos Reyna, y el director general, Arturo Gutiérrez Hernández, subrayaron la importancia de mantener una visión de largo plazo para consolidar el crecimiento de la empresa.

En resultados financieros, la empresa reportó que en 2025 superó por primera vez los 50,000 millones de pesos en EBITDA.

Asimismo, registró Ventas Netas Consolidadas por 247,926 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 4.6% respecto al año anterior.

Arca Continental anuncia inversión millonaria en México, EU y Sudamérica en 2026. (Cortesía )

Los directivos destacaron que estos resultados reflejan la solidez de la compañía y el trabajo de generaciones que han consolidado su presencia en el mercado.

En materia ambiental y de gobernanza, Arca Continental informó su ingreso en 2025 al Dow Jones Best-In-Class Index, así como su permanencia, por cuarto año consecutivo, en el Sustainability Yearbook de S&P Global.

Fundada en 1926, la empresa mantiene operaciones en cinco países y continúa enfocada en el crecimiento rentable, la innovación y el desarrollo económico y social de las comunidades donde participa.