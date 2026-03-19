Ante la crisis hídrica que enfrenta el norte del país, la empresa Arca Continental presentó el programa “Reconectando con el Agua”, estrategia que busca recuperar el líquido que actualmente se pierde en la red de distribución del área metropolitana de Monterrey.

El proyecto parte de que más del 40% del agua potable se desperdicia antes de llegar a los hogares, debido a fugas, conexiones irregulares y deficiencias en la infraestructura.

“Reconectando con el Agua” busca reducir fugas y mejorar eficiencia hídrica

La iniciativa es encabezada por el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) con el objetivo de optimizar el sistema actual sin la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento, lo que la convierte en una alternativa rápida y costoefectiva.

De acuerdo con el FAMM, el programa permitirá recuperar cerca de 3.5 millones de metros cúbicos de agua al año, volumen que es equivalente a casi dos días y medio del consumo total de la zona metropolitana.

Para lograrlo, se implementarán acciones como la instalación de válvulas, control de presiones, detección y recuperación de fugas, así como mejoras en los sistemas de medición y monitoreo.

Monterrey busca reducir pérdidas de agua con nueva estrategia hídrica (cortesía)

El programa se desarrolla en coordinación con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y cuenta con el respaldo del gobierno estatal, además de la participación de empresas como FEMSA.

Durante la presentación de la iniciativa, representantes del sector privado y público coincidieron en que esta estrategia puede fortalecer la seguridad hídrica de la ciudad y enfocarse en la eficiencia del sistema existente.

La primera etapa contempla intervenciones en zonas prioritarias como Félix U. Gómez, Magnolia y el centro de San Nicolás, áreas identificadas por sus altos niveles de pérdida de agua.

Además, se destacó que este modelo representa un precedente en México al incorporar inversión privada directamente en la reducción del agua no contabilizada en redes urbanas.

Con “Reconectando con el Agua”, se busca consolidar un esquema de colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para atender uno de los principales retos ambientales de la región: garantizar el acceso sostenible al agua.