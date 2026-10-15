El senador oaxaqueño Antonino Morales Toledo respaldó los resultados de la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó las acciones de protección consular, seguridad y combate al tráfico de drogas, tras la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ante el Senado de la República con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

El legislador, quien preside la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, señaló que la política exterior mexicana debe mantener la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones internacionales.

Antonino Morales destaca protección consular y defensa de la soberanía de México

Morales Toledo subrayó que la Secretaría de Relaciones Exteriores cumple una función fundamental en la protección de las y los mexicanos que se encuentran en el extranjero. Como parte de los resultados presentados, mencionó la atención de 152 mil 466 casos de protección consular y las 36 visitas diarias que realiza el personal diplomático a centros de detención migratoria.

El senador sostuvo que la política exterior del país se guía por la defensa de los intereses nacionales y afirmó que México debe actuar con serenidad y firmeza ante los desafíos del escenario internacional.

México coopera con Estados Unidos en materia de seguridad, pero lo hace sin subordinación, con responsabilidad compartida y con la dignidad como bandera. Eso es cooperar como iguales. Antonino Morales, senador por Oaxaca.

Antonino Morales reconoce resultados contra el fentanilo y pide corresponsabilidad a Estados Unidos

El legislador destacó cifras relacionadas con la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Entre ellas, mencionó una reducción de 67 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera sur estadounidense, una caída de 97 por ciento en los encuentros irregulares en la frontera norte, la captura de cinco personas incluidas entre las más buscadas por el FBI y el retiro de más de 35 mil armas de circulación.

No obstante, Morales Toledo señaló que la corresponsabilidad debe involucrar a ambos países. Consideró que, mientras México reporta resultados en la detención de generadores de violencia y la incautación de drogas, Estados Unidos debe fortalecer las acciones contra el tráfico ilegal de armas que llegan a territorio mexicano y atender el consumo de drogas entre su población.

Finalmente, el senador llamó a mantener la unidad nacional y respaldar la conducción diplomática de la presidenta Claudia Sheinbaum, al sostener que el destino de México debe ser determinado por su propio pueblo.