El senador Antonino Morales Toledo respaldó la reforma integral a la Constitución de Oaxaca, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, al señalar que la propuesta busca fortalecer la gobernabilidad en Oaxaca mediante el diálogo, la construcción de acuerdos y el respeto a los derechos de la población.
La iniciativa se encuentra en la etapa informativa del proceso de consulta, bajo la conducción del Congreso del Estado de Oaxaca y de la diputada Tania Caballero.
El senador, Antonino Morales afirmó que la propuesta, elaborada con aportaciones de ciudadanos y especialistas, busca incorporar a la ley prácticas de diálogo y resolución de conflictos que, de acuerdo con el legislador, han caracterizado al gobierno estatal.
¿Qué plantea la reforma integral a la Constitución de Oaxaca?
El senador explicó que la iniciativa busca adecuar el marco constitucional a la realidad cultural, la identidad, la cosmovisión y las formas de organización de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Esta reforma busca adecuar nuestra Constitución a la realidad cultural, a la identidad, a la cosmovisión y a las formas de organización de los pueblos indígenas y afromexicano.Antonino Morales Toledo, senador
De acuerdo con el legislador, la propuesta contempla cuatro derechos relacionados con la gobernabilidad y los derechos ciudadanos:
- Reunirse y organizarse.
- Manifestarse públicamente sin criminalización.
- Solicitar una respuesta de las autoridades en un plazo de diez días, salvo que exista otro plazo legal aplicable.
- Resolver conflictos mediante el diálogo, la conciliación, la justicia y el respeto entre culturas.
El senador Antonino Morales también reconoció la apertura del Congreso local para recibir opiniones, críticas y propuestas ciudadanas durante el proceso de consulta.
Antonino Morales llama a participar en la consulta constitucional
El senador sostuvo que el diálogo y la construcción de acuerdos son elementos centrales para resolver conflictos y fortalecer la convivencia en Oaxaca. Asimismo, afirmó que la entidad vive un periodo de paz y desarrollo, una valoración expresada por el propio legislador.
En ese contexto, convocó a la población a participar en la etapa informativa de la reforma constitucional de Oaxaca y presentar sus propuestas.
La transformación se hace con el pueblo, no a espaldas del pueblo. Cada voz cuenta y cada propuesta será recibida, analizada y tomada en cuenta.Antonino Morales Toledo, senador
Finalmente, el senador reiteró su compromiso de acompañar el proceso desde el Senado de la República y señaló que la unidad y el diálogo son fundamentales para consolidar la transformación de Oaxaca.