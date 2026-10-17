El senador Antonino Morales Toledo respaldó la reforma integral a la Constitución de Oaxaca, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, al señalar que la propuesta busca fortalecer la gobernabilidad en Oaxaca mediante el diálogo, la construcción de acuerdos y el respeto a los derechos de la población.

La iniciativa se encuentra en la etapa informativa del proceso de consulta, bajo la conducción del Congreso del Estado de Oaxaca y de la diputada Tania Caballero.

El senador, Antonino Morales afirmó que la propuesta, elaborada con aportaciones de ciudadanos y especialistas, busca incorporar a la ley prácticas de diálogo y resolución de conflictos que, de acuerdo con el legislador, han caracterizado al gobierno estatal.

¿Qué plantea la reforma integral a la Constitución de Oaxaca?

El senador explicó que la iniciativa busca adecuar el marco constitucional a la realidad cultural, la identidad, la cosmovisión y las formas de organización de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Esta reforma busca adecuar nuestra Constitución a la realidad cultural, a la identidad, a la cosmovisión y a las formas de organización de los pueblos indígenas y afromexicano. Antonino Morales Toledo, senador

De acuerdo con el legislador, la propuesta contempla cuatro derechos relacionados con la gobernabilidad y los derechos ciudadanos:

Reunirse y organizarse.

Manifestarse públicamente sin criminalización.

Solicitar una respuesta de las autoridades en un plazo de diez días, salvo que exista otro plazo legal aplicable.

Resolver conflictos mediante el diálogo, la conciliación, la justicia y el respeto entre culturas.

El senador Antonino Morales también reconoció la apertura del Congreso local para recibir opiniones, críticas y propuestas ciudadanas durante el proceso de consulta.

Antonino Morales llama a participar en la consulta constitucional

El senador sostuvo que el diálogo y la construcción de acuerdos son elementos centrales para resolver conflictos y fortalecer la convivencia en Oaxaca. Asimismo, afirmó que la entidad vive un periodo de paz y desarrollo, una valoración expresada por el propio legislador.

En ese contexto, convocó a la población a participar en la etapa informativa de la reforma constitucional de Oaxaca y presentar sus propuestas.

La transformación se hace con el pueblo, no a espaldas del pueblo. Cada voz cuenta y cada propuesta será recibida, analizada y tomada en cuenta. Antonino Morales Toledo, senador

Finalmente, el senador reiteró su compromiso de acompañar el proceso desde el Senado de la República y señaló que la unidad y el diálogo son fundamentales para consolidar la transformación de Oaxaca.