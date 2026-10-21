El senador Antonino Morales Toledo destacó la colaboración entre el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, y el sector empresarial nacional para impulsar el desarrollo productivo, el empleo y la inversión en la entidad.

En el marco del Plan México y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el legislador resaltó el acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) para ampliar la compra de mango oaxaqueño y fortalecer las oportunidades comerciales para los productores agrícolas.

Oaxaca ampliará la compra de mango del Istmo con apoyo de la Concamin

El convenio prevé aumentar la adquisición de mango producido en el Istmo de Tehuantepec de 2 mil a 9 mil 400 toneladas, un incremento superior al 400 por ciento. Asimismo, se estima que la derrama económica anual pase de 14 a 60 millones de pesos, en beneficio de productores, jornaleros y familias de la región.

El senador agregó que el acuerdo también abre oportunidades para la comercialización de otros productos agrícolas, como la papaya y la piña, con el propósito de ampliar mercados y fortalecer las cadenas productivas de Oaxaca.

Morales Toledo subrayó que la Concamin reconoció la estabilidad, la calidad agrícola y la apertura al diálogo de la entidad como condiciones que favorecen la llegada de inversionistas. “Oaxaca demuestra que la colaboración puede traducirse en más producción, empleo e inversión para el país”, expresó.

Antonino Morales destaca récord de exportación de mango en Oaxaca

Morales Toledo reiteró su respaldo a los acuerdos entre el gobierno estatal, la industria y los productores, y expresó su confianza en que este modelo de cooperación pueda replicarse en otras regiones de Oaxaca.

Señaló que la coordinación entre los sectores público y privado es clave para consolidar el desarrollo regional y aprovechar el potencial del Istmo de Tehuantepec como polo logístico y productivo del país.

El legislador recordó que Oaxaca alcanzó este año un récord de exportación de mango hacia Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, con 156 mil 242 toneladas de las variedades Ataulfo y Tommy provenientes del Istmo.

Asimismo, destacó que Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en producción de esta fruta, por lo que el acuerdo con la Concamin representa una oportunidad para fortalecer su comercialización y ampliar los beneficios económicos para las comunidades productoras.