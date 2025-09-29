El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó su cuarto informe de gobierno en Morelia, destacando los cuatro grandes legados que dejará al finalizar su sexenio: obra pública, visión social y ambiental, movilidad y recuperación de la rectoría de la educación.

Alfredo Ramírez mantiene firmes los pilares de su gobierno

El mandatario detalló que durante su administración ha impulsado una transformación histórica en Michoacán, con una inversión de 40 millones de pesos en infraestructura sin generar deuda.

Asimismo, enfatizó la importancia de la movilidad con sentido humano, siguiendo modelos de éxito como los teleféricos en Ciudad de México, y subrayó la implementación de políticas ambientales con ética y justicia, incluyendo la plantación de 10 millones de árboles.

En materia de educación, el gobernador destacó la transformación educativa con pagos completos a docentes, la rehabilitación de campus universitarios y la recuperación de derechos en la educación básica.

También informó avances en salud pública, con hospitales equipados, tecnología de punta como aceleradores lineales y PET Scan para la atención gratuita del cáncer, y políticas de apoyo a mujeres y familias con niñas y niños en tratamiento médico.

El gobernador de Michoacán presentó sus avances en la entidad (Cortesía)

Por otra parte, destacó que Michoacán es el único estado que tiene el cuarto nivel de gobierno que ha decidido honrar su raíz pluricultural, reconociendo en su Constitución el derecho a la libre determinación, lo que lo coloca a la vanguardia nacional.

Con estas acciones, Alfredo Ramírez Bedolla reafirma su compromiso por seguir trabajando en Michoacán para construir una entidad con bienestar social, infraestructura moderna y salud.