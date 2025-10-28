El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, acordaron fortalecer los operativos de seguridad en la región limonera de Apatzingán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Refuerzan operativos y combate a la extorsión en Apatzingán

Durante la reunión de seguridad encabezada por el mandatario estatal, participaron también el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, y productores de limón de la región.

En el encuentro se acordó que los operativos incluirán acciones específicas contra la extorsión y la captura de los responsables del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo.

Ramírez Bedolla destacó que la coordinación permanente entre instituciones de gobierno y de procuración de justicia facilita los trabajos de inteligencia y operación para garantizar la paz que demanda la población.

Alfredo Ramírez Bedolla y Omar García Harfuch refuerzan operativos en Apatzingán. (Cortesía )

Asimismo, resaltó que la visita del secretario de Seguridad federal y del titular de la Defensa refleja el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la seguridad y el desarrollo productivo de Michoacán.

El gobernador afirmó que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Civil, mantendrá presencia activa y coordinación en las bases de operaciones interinstitucionales de la región de Apatzingán.