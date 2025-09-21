La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez puso en marcha la Ruta Pásale Gratis, un servicio de transporte que conecta 9 de los parques más importantes de la ciudad. Se estima que en esta primera etapa serán beneficiados más de 17 mil ciudadanos, con un potencial de hasta 176 mil traslados gratuitos.

El programa arrancó como prueba piloto de 4 meses y medio y funcionará los sábados y domingos de 9:00 a 19:30 horas. Para ello se habilitaron cuatro vans de 17 pasajeros, acompañadas por la nueva generación de guardaparques, quienes además apoyarán como guías.

Así funciona la Ruta Pásale Gratis impulsada por Alejandra Gutiérrez

El recorrido cubre aproximadamente 53 kilómetros en ambos sentidos, con punto de partida en el Parque Explora. La ruta enlaza sitios emblemáticos como:

Parque Metropolitano

Zoológico de León

Parque Cárcamos

Parque Hidalgo

San Juan Bosco

Santa Rita

Estación Delta

Deportiva del Estado

Alejandra Gutiérrez transforma los parques de León con proyectos de rehabilitación

Con este proyecto, León refuerza su camino hacia la red de parques más grande de México, impulsada con la construcción de tres nuevos espacios metropolitanos:

Parque Metropolitano Norte: inversión de 120 mdp, con accesos seguros, ciclovía, palapas, juegos infantiles y áreas arboladas.

Parque Metropolitano La Reserva: 22 hectáreas y 59 mdp para transformar un antiguo basurero en espacio de recreación y convivencia.

Parque Metropolitano El Potrero: 74 hectáreas en la delegación El Carmen con 73 mdp de inversión; beneficiará a más de 260 mil habitantes.

El impacto de estas iniciativas en León

Entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se realizaron 222 eventos en parques, con la participación de 49 mil personas. También se instalaron 11 cisternas subterráneas para riego con agua tratada, se adoptaron 42 espacios públicos y el cuerpo de guardaparques creció a 76 elementos.

El programa Pásale Gratis también reporta cifras históricas: solo en el último año alcanzó 1.9 millones de accesos gratuitos, con un acumulado de más de 6.8 millones desde 2022. Además, este programa ha permitido que el Parque Chapalita mantenga su acceso gratuito todo el año.

Alejandra Gutiérrez activa la “Ruta Pásale Gratis”, proyecto que une los principales parques de León (Cortesía)

Con estas acciones, León avanza hacia una red de parques más amplia, innovadora y sostenible, un proyecto que fortalece la convivencia, el deporte y la cultura, y que busca dejar un legado para las próximas generaciones.