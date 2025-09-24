Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, presentó los nuevos proyectos que mejorarán la calidad de vida de los habitantes, como es el Metro Elevado León 450, una central para reforzar la seguridad y un espacio para impulsar el deporte y la convivencia familiar.

Alejandra Gutiérrez Campos refuerza seguridad y transporte en León

En primera instancia, la alcaldesa dio a conocer la construcción del Metro Elevado León 450, el cual será un pilar fundamental para el Sistema Integrado de Transporte.

“La ciudad requiere un proyecto que brinque fronteras. Y hoy, quiero decirle que vamos a arrancar el Metro Elevado 450 para León, porque tenemos que tener una visión de futuro. Es momento de apostarle a la movilidad” Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León.

Por otra parte, presentó la Central León Seguro en la Delegación San Juan Bosco, con la que pretende reforzar la seguridad y beneficiar a más de 250 mil personas de diferentes colonias como: Flores Magón, 21 de Marzo, Hilamas, Ciudad Satélite, San Marcos, entre otras.

En materia de bienestar social, dio a conocer el “Arco del Deporte León 450”, el cual es el único polígono en el estado que cuenta con las instalaciones adecuadas para impulsar el deporte y la convivencia familiar.

“Tengo la fuerza de los ciudadanos de León que siempre están aquí, que siempre me hacen trabajar por León. Que siempre están para abrazar las causas que mejoren la calidad de vida de la gente y eso es lo que nos da fuerzas” Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León.

León destina más del 50% de presupuesto en seguridad

Por su parte, los secretarios de Gobierno Municipal señalaron que la administración se guía por ocho ejes para elevar la calidad de vida de las y los leoneses, con resultados tangibles gracias al trabajo cercano entre el gobierno y los habitantes.

Gracias a las estrategias impulsadas por la alcaldesa, miles de jóvenes reciben becas para continuar sus estudios, y en materia de salud, el programa Médico en Tu Casa ha llegado a cada rincón de la entidad.

Alejandra Gutiérrez presentó tres proyectos claves para León (Cortesía)

Finalmente, la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reafirmó su compromiso con Guanajuato para mejorar la movilidad y apoyar a León con grandes inversiones.

“Sabemos el reto que representa el bulevar Aeropuerto para la movilidad de nuestra ciudad; por eso también, vamos a comprometernos con el Ayuntamiento y con la gente de León, con la construcción de este puente vehicular que tanta falta hace en el cuerpo Sur, en esta intersección del bulevar Aeropuerto y bulevar Circuito Siglo XXI, con una inversión de 320 millones de pesos” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

El gobierno de Alejandra Gutiérrez no se detiene y, con proyectos estratégicos, León avanza con visión, fuerza y con un futuro lleno de oportunidades para cada una de las y los leoneses.