Más de 200 globos aerostáticos dieron inicio al Festival Internacional del Globo (FIG) 2025, en León, Guanajuato, donde la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, celebró que este festival siga siendo un encuentro para visitantes nacionales e internacionales.

Festival Internacional del Globo arranca en León

Del 14 al 17 de noviembre, León despertó con un espectáculo inolvidable, pues más de 200 globos aerostáticos se elevaron en el Parque Metropolitano.

Durante el evento se presenciaron figuras nunca antes vistas en León que de inmediato capturaron la atención de las miles de familias que asistieron desde tempranas horas para no perderse ni un solo detalle.

Entre las más celebradas estuvieron:

Mickey y Minnie

Disneyland 70

Save Me

Mazu

Princly Pete

Candy House

Pirata Bot

Tiburón Marcelo

Z-Boy

León brindó transporte gratuito a familias

Con el objetivo de que más personas tuvieran acceso al festival, el municipio de León habilitó transporte gratuito desde diversas colonias y comunidades. Asimismo, se distribuyeron cortesías a través de la Secretaría de Fortalecimiento Social, para garantizar que las familias pudieran disfrutar del evento,

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó la importancia de espacios que fortalezcan la convivencia familiar.

Por otra parte, se desplegaron operativos integrales de vigilancia, salud, protección civil y movilidad en la zona, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y ordenada.

Asimismo, se dio a conocer que este evento esperó la llegada de más de 400 mil visitantes y una derrama económica superior a 800 millones de pesos, cifras que consolidan al FIG como uno de los eventos aerostáticos más importantes del mundo.

El Festival Internacional del Globo refuerza la identidad de León como una ciudad vibrante, creativa y hospitalaria. El evento no solo impulsa la economía local, sino que posiciona a Guanajuato ante los ojos del mundo como un referente del turismo y la innovación.