Alessandra Rojo de la Vega presentó el Pasaporte Cuauhtémoc, una herramienta diseñada para que visitantes y habitantes conozcan, recorran y aprovechen la oferta turística, cultural, gastronómica y comercial de la alcaldía.

La estrategia “Cuauhtémoc Latiendo al Mundo” fue presentada a unos días del inicio del evento deportivo más importante del mundo que tendrá como sede a la Ciudad de México, con el objetivo de aprovechar la llegada de millones de visitantes para impulsar la economía local y proyectar algunos de los espacios más representativos del país.

Si el mundo viene a México, queremos que descubra el corazón de México. Y ese corazón está aquí, en Cuauhtémoc. Aquí conviven nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y algunos de los espacios más emblemáticos de este país. Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc.

Pasaporte Cuauhtémoc impulsará el turismo y el comercio local

El Pasaporte Cuauhtémoc integra promociones y descuentos en establecimientos participantes, además de una guía turística con información sobre sitios de interés, espacios culturales, restaurantes, cafeterías y comercios ubicados en la demarcación.

Como parte de esta estrategia también se presentó el programa Joyas Cuauhtémoc, mediante el cual se reconocerá a restaurantes, cafeterías, comercios y espacios emblemáticos que forman parte de la identidad y la vida cotidiana de la alcaldía.

Asimismo, Alessandra Rojo de la Vega anunció el fortalecimiento de diversas acciones de atención y acompañamiento para quienes visiten la alcaldía durante las próximas semanas.

Ale Rojo de la Vega presenta Pasaporte Cuauhtémoc para recibir a millones de visitantes. (Cortesía)

Cuauhtémoc refuerza seguridad, atención y servicios para visitantes y residentes

La alcaldesa de la Cuauhtémoc destacó la red de 500 Puntos Violeta, meta alcanzada recientemente por la demarcación para ofrecer espacios seguros y mecanismos de atención a mujeres en situación de violencia.

También se contempla el reforzamiento de la Brigada Nocturna, encargada de realizar recorridos y atender reportes ciudadanos durante las noches, así como la implementación de operativos especiales de limpieza, orientación turística y protección civil en distintas colonias.

La estrategia incluye además la participación de 250 personas voluntarias que brindarán información y apoyo a visitantes en diferentes puntos de la alcaldía, así como la difusión de herramientas digitales para facilitar el acceso a servicios, actividades e información turística.

La alcaldesa destacó que el objetivo es que la llegada de visitantes genere beneficios para quienes viven y trabajan en la demarcación, fortaleciendo la actividad económica local y promoviendo el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de Cuauhtémoc.