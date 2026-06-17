Alessandra Rojo de la Vega y personal de la Alcaldía Cuauhtémoc fueron agredidos por un grupo de personas cuando se disponían a realizar un operativo de ordenamiento del espacio público en la colonia Juárez.

Los hechos ocurrieron después de que la alcaldesa encabezó el encendido de luminarias en la colonia San Simón Tolnahuac y posteriormente se trasladó a la Zona Rosa, en el cruce de las calles Liverpool y Génova, donde estaba programado el despliegue para recuperar y ordenar la vía pública.

Operativo en Zona Rosa deja siete policías auxiliares lesionados

Mientras dialogaba con vecinos de la zona, un grupo de personas rodeó a la alcaldesa para manifestar su inconformidad con el operativo y posteriormente impidió el desarrollo de las acciones mediante agresiones con palos y diversos objetos lanzados contra el personal de la demarcación.

Ale Rojo de la Vega se encontraba acompañada por trabajadores de las áreas de Vía Pública, Seguridad Ciudadana y Comunicación Social, quienes junto con la edil lograron resguardarse en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Como consecuencia de estos hechos, siete policías auxiliares resultaron lesionados y recibieron atención por parte de paramédicos de Protección Civil de Cuauhtémoc.

La alcaldía informó que presentará las denuncias correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de las agresiones.

Asimismo, reiteró que los operativos de recuperación y ordenamiento del espacio público continuarán en distintos puntos de la demarcación, con el objetivo de mantener calles seguras, transitables y en mejores condiciones para vecinos y visitantes.