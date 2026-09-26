La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, presentó los resultados de su administración durante su Segundo Informe de Gobierno, donde destacó acciones en seguridad, participación ciudadana, infraestructura, movilidad, salud, educación, deporte y servicios públicos.

Durante su mensaje ciudadano, la alcaldesa de León señaló que el municipio tomó un nuevo rumbo mediante un modelo de gobierno enfocado en escuchar a la ciudadanía y convertir los recursos públicos en obras, servicios y oportunidades.

La alcaldesa de León también destacó la participación ciudadana en las decisiones sobre el presupuesto municipal.

León es y seguirá siendo de la gente, de los ciudadanos. Es importante tenerlo claro, León es de ustedes, del comerciante que trabaja todos los días, del médico que sale y salva una vida, de aquella madre que se sacrifica para que sus hijos tengan un mejor futuro. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Ale Gutiérrez realiza Segundo Informe de Gobierno. (cortesía )

León destina recursos a seguridad y prevención

Durante el periodo informado, el Municipio destinó 57 por ciento de su presupuesto total a seguridad y prevención social del delito y la violencia, con una inversión superior a 6 mil 748 millones de pesos.

Con estos recursos se incorporaron 170 nuevas unidades a las calles, mediante una inversión de 92 millones de pesos. También se entregaron 674 chalecos balísticos diseñados para mujeres policías.

Asimismo, la alcaldesa de León reportó el aseguramiento de 379 armas largas y cortas, el decomiso de más de 299 mil dosis de droga y la recuperación de mil 523 vehículos. Asimismo, señala que durante el periodo los homicidios dolosos disminuyeron 18.51 por ciento, al pasar de 589 a 480 casos.

En materia de profesionalización, León puso en marcha la primera Universidad Metropolitana de Formación Policial y Seguridad Pública del país. Este año egresaron sus primeros 22 licenciados en Derecho con Enfoque en Seguridad Pública y se incorporaron 122 nuevos elementos a la Policía Municipal y Policía Vial.

Ale Gutiérrez realiza Segundo Informe de Gobierno. (cortesía )

Participación ciudadana, obras y movilidad

El Presupuesto Participativo pasó de 104 millones de pesos en 2022 a 230 millones en 2026. Durante este año participaron 70 mil 887 personas, quienes eligieron 83 obras. Desde el inicio del programa, la ciudadanía ha decidido directamente el destino de casi mil millones de pesos.

En infraestructura vial se contrataron y pavimentaron 123 calles urbanas y rurales, con lo que se llegó a 419 calles pavimentadas mediante una inversión de 754.62 millones de pesos.

También se reportó la puesta en operación del Distribuidor Vial La Antorcha, que agiliza la circulación de más de 105 mil vehículos diarios, así como la modernización del bulevar Adolfo López Mateos y la rehabilitación de Paseo del Moral.

En materia de regularización, el número de asentamientos humanos irregulares identificados pasó de 230 antes de 2021 a 172 actualmente. Durante el periodo se regularizaron 21 asentamientos y mil 258 lotes, con beneficio para cerca de 5 mil personas.

Para fortalecer el acceso al agua, se construyeron y rehabilitaron 23.8 kilómetros de infraestructura de agua potable y 49.9 kilómetros de drenaje y alcantarillado, con una inversión conjunta superior a 230 millones de pesos y beneficio para más de 430 mil personas.

Ale Gutiérrez realiza Segundo Informe de Gobierno. (cortesía )

Salud, educación y deporte

El programa Médico en Tu Casa realizó más de 530 mil acciones de salud, mientras que se efectuaron mil 619 mastografías, mil 908 papanicolaous, 2 mil 343 pruebas de próstata y 119 mil 862 detecciones oportunas de enfermedades crónicas no transmisibles. La atención de salud mental sumó 40 mil 889 atenciones psicológicas.

En educación, la bolsa de becas pasó de 9 millones a 85 millones de pesos. Tan solo este año, 18 mil 722 estudiantes recibieron una beca para continuar sus estudios. Además, se invirtieron más de 488 millones de pesos en 200 obras realizadas en 120 planteles educativos.

En deporte se destinaron 400 millones de pesos para modernizar, rehabilitar y fortalecer infraestructura deportiva. En 2026, la delegación leonesa obtuvo 199 medallas en la Olimpiada Nacional y 99 en la Paralimpiada.

Por otra parte, el programa Pásale Gratis registró 2 millones 310 mil accesos gratuitos a parques, deportivas y espacios culturales durante este periodo, superando los 9 millones de accesos desde su inicio.

El Municipio también reportó la recolección de más de 507 mil toneladas de residuos mediante 87 cuadrillas del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP).

Ale Gutiérrez realiza Segundo Informe de Gobierno. (cortesía )

Durante el Segundo Informe, la alcaldesa Ale Gutiérrez estuvo acompañada por autoridades estatales, municipales y representantes legislativos de distintos estados, así como dirigentes de Movimiento Ciudadano. Entre los asistentes estuvieron el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, y representantes de los poderes Judicial y Legislativo, además de funcionarios y legisladores invitados.