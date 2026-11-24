Cecilia Ramírez Montoya es la alcaldesa de Guasave, Sinaloa del periodo de 2024-2027.

Su nombre ha figurado en las últimas horas, después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, en Sinaloa.

Por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos de la alcaldesa de este municipio al norte de Sinaloa.

¿Quién es Cecilia Ramírez Montoya?

Cecilia Ramírez Montoya es una médica, productora agrícola y política sinaloense originaria de la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Además es militante y activista de las bases del partido Morena, ganó la elección municipal de 2024 con más del 51 % de los votos y asumió el cargo de presidenta municipal de Guasave para el periodo 2024–2027

¿Que edad tiene Cecilia Ramírez Montoya?

De acuerdo con información de medios, en los registros electorales del proceso de 2024 Cecilia Ramírez Montoya contaba en ese entonces con 60 años de edad, por lo que actualmente este 2026 tiene alrededor de 62 años.

¿Quién es la pareja Cecilia Ramírez Montoya?

Información pública señala que Cecilia Ramírez Montoya está casada con Manuel León Perea, quien la ha acompañado en actos protocolarios oficiales como su toma de protesta y ceremonias cívicas del Ayuntamiento de Guasave.

¿Qué signo zodiacal es Cecilia Ramírez Montoya?

Al no contar con la fecha oficial del cumpleaños de Cecilia Ramírez Montoya se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Cecilia Ramírez Montoya?

Aunque se sabe que Cecilia Ramírez Montoya sí tiene hijos se desconocen sus identidades al no ser un dato público.

¿Qué estudió Cecilia Ramírez Montoya?

Según información pública de Cecilia Ramírez Montoya la alcaldesa de Guasave cuenta con título de Licenciatura como Médico Cirujano y Partero, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Cecilia Ramírez Montoya?

La vida profesional de Cecilia Ramírez Montoya, ha combinado el ejercicio de la medicina comunitaria con una fuerte vinculación al sector primario como en la agricultura, pesca, acuacultura y ganadería.

Además de la política dónde incursionó como funcionaria de agricultura y después con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para ser alcaldesa de Guasave.

Entre sus cargos clave se destacan: