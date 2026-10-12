La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) llamó a fortalecer la coordinación entre autoridades, empresas, especialistas y usuarios para prevenir los riesgos asociados con las apuestas y promover prácticas de juego responsable.

El organismo plantea reforzar las medidas de prevención mediante información clara sobre los riesgos del juego, herramientas para establecer límites y mecanismos de atención para quienes necesiten orientación especializada. También destaca la importancia de que las empresas del sector participen activamente en la protección de los usuarios.

Entre las acciones propuestas se encuentran la capacitación del personal, la difusión de información preventiva y la disponibilidad de mecanismos de autoexclusión que permitan a los jugadores limitar su participación en las apuestas.

AIEJA propone límites de gasto y medidas de protección para las apuestas digitales

La asociación recomienda que los usuarios establezcan un presupuesto específico para las apuestas, eviten utilizar dinero destinado a cubrir necesidades básicas y no recurran a préstamos para participar en estas actividades.

También aconseja no realizar nuevas apuestas con la intención de recuperar el dinero perdido, debido a que esta práctica puede incrementar los riesgos relacionados con el juego.

En el entorno digital, AIEJA considera necesario fortalecer las medidas de protección mediante la verificación de edad, los límites de tiempo y gasto, los mecanismos de autoexclusión y las herramientas tecnológicas para detectar patrones de juego de riesgo. Estas acciones también buscan prevenir el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas.

El organismo plantea que la prevención debe involucrar no solo a las empresas y autoridades, sino también a especialistas en salud mental, instituciones educativas, familias y organizaciones de la sociedad civil. La colaboración entre estos sectores permitiría desarrollar mecanismos de atención y evaluar los resultados de las medidas implementadas.

AIEJA pide fortalecer la regulación de las apuestas en México

En materia regulatoria, la asociación considera necesario reforzar la supervisión de la actividad y combatir la oferta ilegal de apuestas. También plantea la conveniencia de establecer disposiciones específicas para el entorno digital, ante los desafíos que representa la operación de plataformas extranjeras.

De acuerdo con estimaciones de AIEJA, más del 60 por ciento de las apuestas digitales realizadas en México se efectúan mediante plataformas extranjeras que operan fuera de la regulación nacional. Esta situación, según el planteamiento del organismo, hace necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y protección de los usuarios.

Finalmente, la asociación reiteró su disposición a mantener el diálogo con las autoridades y los sectores involucrados para impulsar medidas de prevención y promover prácticas de juego responsable.

Su propuesta contempla la participación de las empresas en la protección de los jugadores, así como el acceso a información y herramientas que permitan establecer límites y reducir los riesgos asociados con las apuestas.