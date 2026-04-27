A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, señaló que las acusaciones sobre una relación entre los permisos otorgados a la empresa Clie S.A. de C.V. y casinos suspendidos son totalmente falsas.

Segob detalló que en el 2024, la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa ordenó la entrega de 20 permisos a Clie S.A. de C.V., asegurando que desde esta fecha, ningún establecimiento ha operado bajo esos permisos.

Segob responde a señalamientos sobre permisos de casinos ligados a Clie

De acuerdo con los señalamientos, en el último año de administración de Andrés Manuel López Obrador, la dependencia que estaba a cargo de Luisa María Alcalde otorgaron estos permisos para operar casinos a redes empresariales relacionadas con la familia Bermúdez Requena.

Sin embargo, la dependencia negó dichos señalamientos y se deslindó de los casinos Centenario y Diamante Casino, pertenecientes a la familia Chow del Campo, los cuales fueron suspendidos el 14 de abril del 2026 y tenían permiso asignado a Operadora de Coincidencias Numéricas S.A. de C.V., otorgado en 2017, cuando Miguel Ángel Osorio Chong estaba a cargo de la dependencia.

Segob afirma que ningún casino opera con permisos entregados a Clie en 2024 (cortesía)

Asimismo, se señaló que estos permisos fueron gestionados por la Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V., es decir, la autoridad federal subrayó que dichos permisos no guardan relación con Clie S.A. de C.V., por lo que negó cualquier vínculo entre ambos casos.

Por otra parte, la dependencia aseguró que la página crowncitybets.mx, suspendida en 2025, operaba con un permiso otorgado en 2017, otorgado por la operadora Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V.

Segob afirma que ningún casino opera con permisos entregados a Clie en 2024 (cortesía)

Finalmente, Segob aseguró que actualmente no hay ningún casino abierto con los permisos entregados por mandato judicial a Clie S.A. de C.V., afirmando que los señalamientos no tienen relación entre sí.