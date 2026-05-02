Accidente en Nayarit: Fiscalía confirma 11 muertos tras volcadura de autobús

La Fiscalía de Nayarit confirmó que 11 personas murieron y 15 más resultaron heridas tras la volcadura de un autobús ocurrida el viernes 1 de mayo de 2026 en el tramo carretero entre San Marcos, Jalisco, y Amatlán de Cañas, Nayarit.

Seis víctimas murieron en el lugar y cinco más en hospitales cercanos.

El accidente, atribuido a la pérdida de control del conductor, generó una intensa movilización de equipos de rescate.

Cinco de las víctimas ya fueron identificadas, mientras peritos investigan las causas del siniestro.

Fiscalía de Nayarit investigan las causas del trágico accidente; 5 de las 11 víctimas ya fueron identificadas

Este viernes se registró un trágico accidente en Nayarit, luego de que un autobús volcara sobre una zona montañosa y provocara la muerte de 11 personas.

Según indicó la Fiscalía de Nayarit, 6 personas murieron en el lugar del accidente, mientras que 5 de ellas murieron tras ser trasladadas a hospitales cercanos.

Adicionalmente, equipos de rescate de diversas corporaciones, incluyendo paramédicos de municipios como Tala y San Marcos, coordinaron el traslado de al menos 15 pasajeros lesionados para recibir atención médica especializada.

Las autoridades manifestaron que agentes periciales se encuentran recabando información para determinar cuáles fueron las causas de este terrible accidente.

Los primeros testimonios señalan que el chofer perdió el control de la unidad, por lo que terminó saliendo del camino y volcando sobre la maleza del terreno.

No obstante, se desconoce si el accidente se debió a que el conductor manejaba a exceso de velocidad o si este perdió los frenos.

En tanto, la Fiscalía de Nayarit manifestó que 5 de las 11 personas que murieron ya fueron identificadas:

Margarita Gutiérrez Villegas

Alejandro Lozano Morales

Mario Reyna Chávez

Paola Núñez Flores

Martha Gutiérrez

Autoridades se mantienen la espera de que se realice la identificación de las 6 víctimas mortales restantes, y poder contactar a sus familiares.