Pedro Sola -de 78 años de edad- no deja de echar chisme ni entre los comerciales en Ventaneando.

Por lo que el programa de espectáculos no dudó en ‘ventanear’ a su conductor Pedro Sola y mostró lo que hace cuando cree que nadie lo ve.

Cachan a Pedro Sola comiendo y echando chisme entre comerciales en Ventaneando

Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más longevos del programa Ventaneando.

Recientemente, fue exhibido por comer y chismear durante los comerciales de la emisión.

Pedro Sola (Tomada de video )

A través del canal de YouTube de Ventaneando, se exhibió que Pedro Sola aprovecha cada corte comercial para chismear y comer.

En el video se pude ver que Pedro Sola está muy metido en la conversación de Wendolee con los conductores.

Aunque Pedro Sola está muy atento al chisme, no deja de comer una pequeña botana.

En el video se puede leer el mensaje: “Como cuando el chisme está buenísimo, pero las papas también”.

Pedro Sola deja sus papas antes de que regresen en vivo a Ventaneando, por lo que al aire no se vio lo que el conductor estaba haciendo .

El video de Pedro Sola hizo que los usuarios recordaran cómo el conductor exhibía a Daniel Bisogno por estar comiendo en cada corte comercial de Ventaneando.

Y es que Daniel Bisogno incluso tenía que esconder su comida entre el sillón para que no se viera a cuadro.

Pedro Sola presume que sus mejores pláticas son con Pati Chapoy

Más de una vez han exhibido a Pedro Sola por estar de chismoso en Ventaneando.

Han sido sus propios compañeros de Ventaneando quienes han señalado que Pedro Sola suele ser muy platicón entre cada corte comercial.

Incluso, algunas veces han señalado que las personas cambiarían de opinión sobre Pedro Sola si supieran todo lo que dice fuera de cámaras.

Pero, la realidad es que Pedro Sola ha realizado algunos comentarios en vivo que lo han puesto en problemas.

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Sola reveló que las mejores pláticas que tiene son con Pati Chapoy.

Y es que tienen años trabajando juntos, por lo que existe una gran conexión fuera y frente a cámaras.