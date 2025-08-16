Pedro Sola se queja de la situación de CDMX y desata polémica en X

Pedro Sola- de 78 años de edad- expresó su descontento con la situación de CDMX, especialmente en relación con la infraestructura y la delincuencia.

El conductor de Ventaneando manifestó abiertamente su opinión en X generando polémica entre los internautas.

Pedro Sola hizo uso de su cuenta oficial en X para expresar su molestia a la situación que se vive en México.

“No cabe duda que el destino nos alcanzó, la ciudad se hunde, se inunda y desbordan las cañerías, se abren socavones, los baches son más cada día, el Metro se descompone a diario, la delincuencia desatada, uff!!!, le sigo” Pedro Sola

No cabe duda que el destino nos alcanzó, la ciudad se hunde, se inunda y desbordan las cañerías, se abren socavones, los baches son más cada día, el Metro se descompone a diario, la delincuencia desatada, uff!!!, le sigo. — Pedro Sola (@tiopedritosola) August 15, 2025

El periodista señaló que hay un problema derivado por las fuertes lluvias en la zona metropolitana de CDMX.

Pedro Sola critico las inundaciones, baches, socavones, fallas en el Metro y la delincuencia desatada del país.

El conductor ha descrito la ciudad como “en decadencia”, dejando entrever que la infraestructura se está derrumbando.

Los usuarios de redes sociales no se quedaron callados y lo criticaron, pues no es la primera vez que Pedro Sola se queja de CDMX.

"Vete de la ciudad, si nada te gusta te puede" o “Pedrito nunca usaría el metro” fueron algunos de los comentarios de internautas.

Usuarios aseguran que Pedro Sola vive en una de las zonas privilegiados en CDMX.

Por lo que el conductor no tendría problemas con inundaciones y menos de viajar en transporte público.