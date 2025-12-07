La serie The Boys revela primer tráiler y fecha de estreno de su temporada final.

Billy Butcher y su equipo se reúnen por última vez para terminar con los Supes.

The Boys revela su primer tráiler

Amazon Prime Video liberó el primer tráiler de su serie exitosa serie The Boys, que regresa con su quinta y última temporada.

El avance da una probada de la trama que seguirá el épico cierre de la historia inspirada en los comics de Garth Ennis y Darick Robertson.

En un mundo autoritario liderado por Homelander y sus caprichos, veremos a Hughie, Mother´s Milk y Frenchie encarcelados en un “Campo de Libertad”.

Por su parte, Annie luchará por organizar una resistencia contra los Supes.

Todo cambia cuando Butcher reaparece listo para usar un virus que termine que con todos los superhumanos.

The Boys temporada final (Prime Video)

Eso desencadenará una cadena de eventos que cambiará para siempre el mundo, advierte Amazon Prime Video en el tráiler de The Boys 5.

Un aspecto destacado del avance de The Boys es la aparición del actor Jared Padalecki en el elenco de la serie.

The Boys temporada final (Prime Video)

Fecha de estreno de la temporada final de The Boys

Con el tráiler de The Boys quinta temporada, también se confirmó la fecha de estreno de la serie.

La producción llega el 8 de abril de 2026 en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.