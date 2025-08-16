Luego de anunciarse hace unos años, por fin tenemos los primeros avances de Vought Rising, la precuela de The Boys, por parte de Amazon Prime Video.

La plataforma de streaming lanzó las primeras imágenes de Vought Rising, la precuela de The Boys, donde vemos a algunos protagonistas de la historia.

¿Cómo es el avance de Vought Rising la precuela de The Boys?

Como mencionamos, Amazon Prime Video mostró 4 imágenes de Vought Rising, la precuela de The Boys, con los héroe y heroínas protagonistas.

Vought Rising, precuela de The Boys (Amazon Prime Video)

Los personajes que podemos ver en este primer avance de Vought Rising, la precuela de The Boys, son los siguientes:

Jensen Ackles como Soldier Boy

Mason Dye como Bombsight

Elizabeth Posey como Private Angel

Will Hochman como Torpedo

Todos héroes y heroínas nuevos dentro de la franquicia de Amazon Prime Video, con excepción de Soldier Boy, a quien ya lo pudimos ver en anteriores temporadas de The Boys.

De momento no hay más detalles de la serie, pues esta apenas estará entrando en producción en la segunda mitad del mes de agosto de 2025.

Se espera que se estrene a finales de 2026 o inicios de 2027, siendo el reemplazo de la serie actual, la cual terminará próximamente.

¿De qué tratará Vought Rising la precuela de The Boys?

Vought Rising, la precuela de The Boys, nos pondrá varios años antes del inicio de la serie principal, contando el origen de Soldier Boy y la corporación Vought.

La historia de Vought Rising se ubicará en la década de los 50’s, después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de los inicios de la Guerra Fría.

Presentando al primer grupo de superhéroes del universo de The Boys, en una historia alrededor de un asesinato, al estilo del género de espías y misterio.

Se espera que mantenga el estilo violento y satírico de la serie principal, la cual en gran parte es una crítica al culto a los superhéroes y a las empresas detrás de estos.

Con información de Amazon Prime Video.