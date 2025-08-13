Antony Starr -de 59 años de edad- quien da vida a Homelander en The Boys, compartió un emotivo mensaje en redes tras finalizar el rodaje de la última temporada de la serie.

Mencionó que, junto con Eric Kripke -de 51 años de edad- “crearon un monstruo” con Homelander, un personaje que extrañará profundamente.

Antony Starr como Homelander de The Boys (@toni.starr / Instagram)

Antony Starr se despide de Homelander tras final de temporada de The Boys

A través de una publicación en Instagram, el actor, Antony Starr, se despidió de su icónico personaje de Homelander luego de que finalizara el rodaje de la quinta y última temporada de The Boys:

"Este complicado personaje permitió el espacio y el rango para descubrir y superar los límites de una manera que nunca esperaba y siempre estaré agradecido por esta experiencia." Antony Starr

Antony Starr como Homelander de The Boys (@toni.starr / Instagram)

A su vez -expresó de manera emotiva- cerró un capítulo importante, emocionado por mostrar el final de la serie, donde agradeció al director, Eric Kripke, por el trabajo creativo detrás del proyecto:

"Y, por supuesto, enorme gratitud a mi co-padre con esta retorcida joya de personaje. Eric Kripke, hemos creado un monstruo, señor. Y lo extrañaré, y a ti. Hasta que lancemos la última temporada. Pero este capítulo creativo está cerrado, y lo extrañaré, hermano." Antony Starr

Antony Starr (@toni.starr / Instagram)

Antony Starr también ha expresado en entrevistas que está “contento” con que la serie termine en su quinta temporada, ya que no le gusta que las historias se prolonguen de forma innecesaria.

Sin embargo, dejó claro su amor por The boys y por el personaje de Homelander, lo que hace que su despedida sea agridulce.

Los Siete / The Boys (Instagram / @theboystv)

Antony Starr pide un Emmy para Giancarlo Esposito

En más de una ocasión, Antony Starr ha expresado públicamente su apoyo para que nominen en los Premios Emmy, al actor estadounidense, Giancarlo Esposito, de 67 años de edad.

La razón, de acuerdo a Antony Starr, la actuación de Giancarlo Esposito como Stan Edgar en la primera, segunda y tercera temporada en The Boys -así como en otros papeles- es reconocida por su intensidad y presencia escénica.

Antony Starr y Giancarlo Esposito (@toni.starr / Instagram)

Tras la despedida en redes sociales de Antony Starr como Homelander, la celebridad volvió a solicitar se le diera un Emmy al también actor de The Mandalorian:

"¡Ah, y denle un Emmy a este hombre, por Dios! Es un poco raro que aún no haya tenido uno... considerando los personajes icónicos que ha interpretado... y es un gran ser humano, lo cual nunca viene mal." Antony Starr

Antony Starr pide un Emmy para Giancarlo Esposito (@toni.starr / Instagram)

¿Cuándo es el final de temporada de The Boys?

La quinta y última temporada de The Boys se estrenará en 2026, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta en Prime Video.