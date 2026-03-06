Se ha revelado el tráiler final de “The Boys”, la exitosa serie de Amazon Prime Video, la cual llega a su fin con su última temporada, y ya revelaron la fecha de estreno para la plataforma de streaming.

Como era de esperarse, la salida de este último tráiler de “The Boys” ha hecho que los fans en redes y la audiencia en general se entusiasme por esta última temporada de los personajes irreverentes que cautivaron a muchos desde el 2019.

¿Cuándo se estrena la última temporada de “The Boys”?

A través de redes sociales y canales oficiales, se reveló el estreno del primer tráiler de la última temporada de “The Boys”, la popular serie de Amazon Prime Video que pronto llegará a su fin y que por supuesto, ha entusiasmado a los fans.

En el tráiler se muestran momentos clave como el posible enfrentamiento final entre Butcher y Homelander, el regreso de Soldier Boy y la evolución de Kimiko, pero ¿cuándo llegará a las pantallas?

De acuerdo a la descripción del tráiler, la última temporada de “The Boys” se estrenará en Amazon Prime Vide el próximo 8 de abril del 2026.

Es decir que en aproximadamente un mes, “The Boys” llegará a su fin con esta última temporada que podrá sorprender a michis usuarios y fans.