César Doroteo -Teo, de 34 años de edad- no está soportando en La Isla 2023, pues le tocó un castigo que lo enfrentaba con una de las cosas que no le gustan: la arena.

Esta no sería la primera cosa de la que se queja Teo durante su participación en La Isla 2023, pues desde el inicio del reality se quejó de que su comida era atún.

Teo expresó que no come atún por lo que pidió un cambio por cualquier otra comida. Pero ahora el influencer nuevamente vio adversidad en La Isla 2023.

Pues un castigo lo llevó a enfrentarse a uno de sus peores enemigos, ya que tuvo que pasar la noche enterrado en la arena.

Previo a su castigo en La Isla 2023, Teo no pudo evitar expresar su queja y su sentir de lo que significa para él la arena, pues se refirió a ella como una “cosa horrorosa”.

Por lo que mencionó el incluencer, no le gusta ir a la playa porque no le desagrda la sensación de pisar la arena, pues le genera un fuerte conflicto.

“Me cae muy mal. Una de las razones por las que no me gusta la playa es porque la arena me parece una de las cosas más horrorosas que hay sobre la faz de la Tierra".

Teo en La Isla 2023