La nueva pelea en La Isla 2023 la protagoniza Carlos Trejo y Julio Camejo, quienes casi se agarran a golpes tras el juego de resiliencia.

Carlos Trejo, de 60 años de edad, hizo enojar a su equipo al decirles que “dejó ganar” una cena a Gualy Cárdenas, de 36 años de edad, porque ve al equipo naranja muy débil.

Esto, que es mentira, molestó a Julio Camejo, de 52 años de edad, quien terminó contando lo que le dijo el cazafantasma fuera de cámaras en relación a una de las integrantes del reality.

De acuerdo con Julio Camejo, Carlos Trejo quiso perder uno de los retos de La Isla 2023 porque quería estar cerca de Julieta Grajales, de 37 años de edad.

“Tú me dijiste que querías irte al castigo porque quería estar al lado de Julieta Grajales porque me dijiste que te gustaba”, dijo Julio Camejo a Carlos Trejo frente a todo el equipo verde.

Esto molestó al interesado en lo paranormal quien además de divorciarse de su equipo y aceptar que es una carga ya que no ha jugado bien todavía lanzó una amenaza.

Molesto porque Julio Camejo le contó a sus compañeros de La Isla 2023 que Carlos Trejo le confesó sentirse atraído por Julieta Grajales, el cazafantasmas amenazó al actor.

“Ya lo empezaste a hacer personal, entonces bájale”, dijo Carlos Trejo a Julio Camejo y enseguida le aseguró que sus problemas los arreglarán sí o sí una vez que salgan del juego.

“Lo que me dijiste aquí, lo que has venido repitiendo, te lo digo de huevos: saliendo de aquí lo vamos a ver y hasta donde tope, papá. Yo nunca me metí con tu vida personal”

Carlos Trejo