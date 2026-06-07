Disney+ dio a conocer la llegada en julio de Soy Luna: Volver a Rodar, una nueva temporada de la serie de hace una década que tuvo gran éxito entre el público adolescente de la época.

Soy Luna: Volver a Rodar traerá de regreso del elenco original, ahora con una nueva historia en Disney+, que al mismo tiempo será una continuación de las primeras tres temporadas.

¿Cuándo se estrena Soy Luna: Volver a Rodar en Disney+?

Soy Luna: Volver a Rodar en Disney+ se estrenará el 24 de julio de 2026, no se mencionó si llegará completa ese día o tendrá estreno semanal como otras series de la plataforma.

Soy Luna: Volver a Rodar en Disney+ (Disney)

Esta nueva temporada de Soy Luna: Volver a Rodar en Disney+ contará con la dirección de Martín Sabán y un guion de Marina Efron, siendo una producción de Metrovision.

Contando además con varias de las canciones clásicas, pero ahora en nuevas versiones adaptadas a los sonidos actuales en tendencia.

Además, el regreso de Soy Luna será acompañado por un show en vivo por toda Latinoamérica para este 2026, aunque no se dieron más detalles al respecto.

¿De qué tratará Soy Luna: Volver a Rodar en Disney+?

Soy Luna: Volver a Rodar en Disney+ mostrará el regreso de la protagonista al Jam & Roller, luego de tener un accidente que la alejó de las pistas de patinaje.

Ahí lidiará con sus demonios personales y una conspiración que busca alejarla de lo que más ama, que es el mundo del patinaje, así como de sus seres queridos.

Junto a los personajes clásicos, Soy Luna: Volver a Rodar en Disney+ presentará a nuevos protagonistas que se sumarán a la historia de la joven.

Sin olvidar los clásicos enredos amorosos que caracterizaron a la serie original en su momento, y que ahora tendrán un giro al dejar de lado la inocencia de los adolescentes.

Finalmente, Disney+ anunció que mientras llega la nueva temporada, los fans pueden recordar o conocer la original en su plataforma, donde se encuentran las tres temporadas completas.