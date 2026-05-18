Kyle Chandler es un actor y productor estadounidense reconocido por su trayectoria en televisión y cine, especialmente por interpretar a Coach Eric Taylor en la serie Friday Night Lights.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones exitosas de drama, suspenso y acción, consolidándose como uno de los actores más respetados de Hollywood gracias a su versatilidad en pantalla.

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en 2011, cuando ganó el Premio Emmy por su actuación en Friday Night Lights. En años recientes también ha destacado por su participación en películas como Godzilla: King of the Monsters y Godzilla vs. Kong.

¿Quién es Kyle Chandler?

Kyle Chandler es un actor y productor estadounidense conocido por su trabajo en televisión y cine.

Su reconocimiento internacional llegó gracias a su interpretación de Eric Taylor en la serie Friday Night Lights, personaje que le valió premios y elogios de la crítica.

Además de su trabajo en televisión, ha participado en películas como Argo, Super 8, Manchester by the Sea y distintas entregas del universo cinematográfico de Godzilla.

¿Qué edad tiene Kyle Chandler?

Kyle Chandler nació el 17 de septiembre de 1965 en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos; actualmente tiene 60 años de edad.

¿Kyle Chandler tiene pareja?

Sí. Kyle Chandler está casado con Katherine Chandler, con quien ha mantenido una relación alejada del foco mediático.

¿Qué signo zodiacal es Kyle Chandler?

Kyle Chandler nació el 17 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser asociadas con características como disciplina, responsabilidad, practicidad y atención al detalle.

¿Kyle Chandler tiene hijos?

Sí. Kyle Chandler tiene dos hijas junto a su esposa Katherine.

¿Qué estudió Kyle Chandler?

Kyle Chandler realizó estudios enfocados en actuación y artes escénicas antes de iniciar formalmente su carrera en televisión.

Aunque gran parte de su formación profesional se desarrolló directamente en la industria del entretenimiento, distintas biografías destacan su preparación actoral en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Kyle Chandler?

Kyle Chandler ha desarrollado una amplia trayectoria en televisión y cine, participando en series dramáticas, thrillers y producciones de acción.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran: