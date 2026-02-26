Hero Fiennes Tiffin es uno de los actores británicos jóvenes más mediáticos de los últimos tiempos, gracias a su participación en proyectos de Paramount, Warner Bros. y Amazon Prime Video.

Siendo reconocido principalmente por su participación en After, donde incluso ganó un reconocimiento como Mejor Actor en los Teen Choice Awards.

¿Quién es Hero Fiennes Tiffin?

Hero Beauregard Faulkner Fiennes Tiffin, mejor conocido como Hero Fiennes Tiffun, es un actor, modelo y productor británico.

Hero Fiennes Tiffin (@hero_ft)

¿Qué edad tiene Hero Fiennes Tiffin?

Hero Fiennes Tiffin nació el 6 de noviembre de 1997, actualmente tiene 28 años de edad.

¿Quién es la esposa de Hero Fiennes Tiffin?

Hero Fiennes Tiffin no se encuentra en una relación en este momento.

¿Qué signo zodiacal es Hero Fiennes Tiffin?

Al haber nacido el 6 de noviembre, Hero Fiennes Tiffin es del signo de Escorpión.

¿Cuántos hijos tiene Hero Fiennes Tiffin?

Hero Fiennes Tiffin no tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Hero Fiennes Tiffin?

Hero Fiennes Tiffin estudió en la Reay Primary School, la Emanuel School y la Graveney School. Aunque dejó sus estudios para dedicarse a la actuación.

¿En qué ha trabajado Hero Fiennes Tiffin?

Aunque su nombre no es muy conocido en América, Hero Fiennes Tiffin ha tenido una carrera bastante interesante, apareciendo en películas y series bastante mediáticas.

Aquí tienes todos los proyectos donde ha estado Hero Fiennes Tiffin:

Bigga Than Ben

Harry Potter y el misterio del príncipe

Private Peaceful

Possession With Intent To Supply

After: Aquí empieza todo

Cazador de silencio

After: en mil pedazos

After: almas perdidas

After: amor infinito

First Love

La mujer rey

After Everything

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Safe Ioan

The Tunnel

Cleaning Up

El joven Sherlock

Hero Fiennes Tiffin será el protagonista de El Joven Sherlock

Amazon Prime Video dio a conocer que Hero Fiennes Tiffin será el protagonista de El Joven Sherlock, su próxima serie basada en el popular detective y que es producida por Guy Ritchie.

En El Joven Sherlock, Hero Fiennes Tiffin interpreta a un detective que asiste a la Universidad de Oxford en 1870, el cual es directo y sin filtros, y carece de disciplina.

La serie nos mostrará como un asesinato pone en peligro su libertad, y se propone resolver su primer misterio que lo lleva a una conspiración a escala global.

Amazon Prime Video estrenará El Joven Sherlock el próximo 4 de marzo de 2026 a nivel mundial.