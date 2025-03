Con dos temporadas tras de sí, las cuales tuvieron opiniones encontradas, es que nos llega desde Amazon Prime Video La Rueda del Tiempo Temporada 3.

Obviamente, hay mucha expectativa en Amazon Prime Video alrededor de La Rueda del Tiempo Temporada 3; tanto de sus fans, como del público que aún no está muy convencido de la producción.

Por una parte, se espera que mantenga la calidad de sus anteriores entregas, mientras que por otra se quiere que se arreglen ciertos problemas en la narrativa y el guion de la obra.

Nosotros ya pudimos ver 3 capítulos y te damos nuestros 5 puntos del por qué La Rueda del Tiempo Temporada 3 está a la altura e, incluso, es la mejor de todas las entregas disponibles:

La Rueda del Tiempo Temporada 3 profundiza mejor en su mundo
La Rueda del Tiempo Temporada 3 le pone más atención a los personajes secundarios
Las actuaciones en La Rueda del Tiempo Temporada 3 mejoran bastante
La Rueda del Tiempo Temporada 3 tiene una producción impecable
La narrativa aún flaquea un poco en La Rueda del Tiempo Temporada 3

La Rueda del Tiempo Temporada 3 profundiza mejor en su mundo

Algo que a algunas personas no les había gustado de La Rueda del Tiempo, era que temporadas anteriores hablaban muy por encima del contexto de la aventura.

Ahora, La Rueda del Tiempo Temporada 3 profundiza mejor en su mundo.

Si bien no se pierde lado la aventura principal, el show se toma el tiempo de explicarnos los nuevos conceptos a los que nos enfrentamos en esta ocasión.

Incluso, logra elaborar mejor aquellos elementos que no habían quedado del todo claros en las temporadas anteriores, lo que hace que la comprensión sea más inmediata.

Esto sin caer en explicaciones burdas; es decir, la serie no nos describe lo que está pasando en pantalla de manera literal , sino que con un pequeño diálogo, una escena o un sonido, nos da a entender cómo funcionan las cosas.

Tratando con respeto tanto a los fans de la serie como aquellos de los libros que no habían quedado del todo convencidos con el proyecto.

La Rueda del Tiempo Temporada 3 le pone más atención a los personajes secundarios

Uno de los aspectos más destacados es que La Rueda del Tiempo Temporada 3 le pone más atención a los personajes secundarios.

En estos primeros tres episodios vemos a personajes como Egwene al’Vere y Mat Cauthon, desarrollan mejor su arco dramático.

Lo cual hace que la trama se enriquezca, ya que estas historias personales apuntan a afectar la trama principal en el futuro.

Además, es una buena oportunidad de profundizar más en las relaciones entre los miembros del grupo, así como con los nuevos personajes que se agregan en este inicio de temporada.

Logrando que, si no te interesan los protagonistas o la historia principal, te quedes para ver lo que sucede con el resto de héroes y heroínas, así como con los villanos y villanas.

Las actuaciones en La Rueda del Tiempo Temporada 3 mejoran bastante

Otra cosa que algunos criticaron de los episodios pasados de La Rueda del Tiempo, fueron algunas de las interpretaciones.

Por lo menos en este inicio podemos decir que las actuaciones en La Rueda del Tiempo Temporada 3 mejoran bastante.

Podemos hablar de la misma Rosamund Pike -de 46 años de edad- quien nos entrega su mejor versión de Moiraine como una líder extremadamente poderosa, pero llena de dudas que no puede mostrar debilidad ante su grupo.

Josha Stradowski -de 30 años de edad- también eleva un poco más su actuación como Rand al’Thor, mostrando ahora sí su decisión de probar si es (o no) el dragón renacido.

Además, el hecho de tener ahora un mayor foco en los personajes secundarios hace que las interpretaciones de Madeleine Madden -de 28 años de edad- o Dónal Finn -de 29 años de edad- destaquen más que en el pasado.

Si bien solo hemos podido ver el inicio de la historia, parece que la calidad interpretativa se mantendrá a lo largo del show.

La Rueda del Tiempo Temporada 3 tiene una producción impecable

En algo que no ha fallado la serie es en su propuesta visual, de ahí que La Rueda del Tiempo Temporada 3 tiene una producción impecable.

Esta temporada mantiene la calidad visual y los efectos especiales impresionantes que han caracterizado a la serie desde su inicio.

Los paisajes y escenarios son deslumbrantes; además de que hay una atención al detalle impresionante en la creación de vestuario, armaduras y criaturas mágicas.

La música también juega un papel importante en la tercera temporada, con una banda sonora adecuada en cada escena.

El compositor Lorne Balfe ha creado una increíble partitura, que eleva aún más el nivel visual de la obra.

La narrativa aún flaquea un poco en La Rueda del Tiempo Temporada 3

No todo es perfecto en este inicio, pues la narrativa aún flaquea un poco en La Rueda del Tiempo Temporada 3.

Si bien se arreglan cosas como la importancia de los personajes secundarios y la construcción del mundo, el ritmo de la serie es demasiado irregular, por contradictorio que esto suene.

Principalmente porque hay cosas que suceden muy rápido en ciertos momentos, en parte porque se busca abarcar lo más posible los libros homónimos de Robert Jordan.

Mientras que otras se extienden más de lo que deberían, lo cual hace que no haya un ritmo sostenido; cosa que podría molestar al algunos de los espectadores.

Pues de un momento a otro la narración pasa de tener una fluidez sostenida, a una aceleración inesperada o un aletargamiento innecesario.

¿Vale la pena La Rueda del Tiempo Temporada 3?

Si has quedado enganchado a los capítulos anteriores, sin lugar a duda La Rueda del Tiempo Temporada 3 te atrapará desde un primer momento.

Sobretodo porque La Rueda del Tiempo Temporada 3 empieza de una manera explosiva, en un sentido literal, lo cual hace que te quedes con ganas de ver más de los personajes y su mundo.

Aunque no arregla todos sus problemas, por lo menos reconoce dónde falla y trata de resolver algunas cuestiones para que el relato sea más atractivo para los fans, así como para aquellos que aún no definen si les gusta o no el show.

Una vez más recordamos que esto es solo hablando de los tres primeros capítulos de La Rueda del Tiempo Temporada 3, aunque no parece que la serie se vaya a caer en el futuro.