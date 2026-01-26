Aunque el MCU sigue expandiéndose, su identidad se ha visto trastocada en el último año, es por ello que una propuesta como Wonder Man es tan refrescante.

Wonder Man nos recuerda al Marvel original —no el del cine, sino al de los cómics— siendo una propuesta más contemplativa y alejada de la espectacularidad del MCU.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos de la serie:

Wonder Man tiene una premisa bastante original

Empecemos con la historia de la serie, pues Wonder Man tiene una premisa bastante original que rompe con todo lo que han sido los productos del MCU hasta ahora.

La trama gira en torno a Simon Williams, un actor en crisis que intenta abrirse camino en Hollywood. Sin embargo, las cosas no son fáciles debido a que trata de ocultar el hecho que tiene poderes.

Wonder Man (Disney)

Así, la serie mezcla comedia, drama, algo de acción y crítica social, mostrando cómo una persona con poderes lidia con la vida diaria, la industria del entretenimiento y las contradicciones de la fama.

Este enfoque es particularmente interesante porque se aleja del tono épico y heroico que caracteriza a la mayoría de las producciones de Marvel.

En lugar de centrarse en salvar el mundo, se enfoca en la vida cotidiana de un hombre que quiere ser reconocido como actor, no como un héroe.

Los protagonistas de Wonder Man tiene una gran química

Algo que ayuda bastante a la serie es que los protagonistas de Wonder Man tienen una gran química, siendo una pareja de amigos bastante adorable y entrañable.

Yahya Abdul-Mateen II hace a un perfecto Simon Williams, encarnando a alguien roto y perfeccionista, cuyos poderes son más un estorbo que una ayuda en su vida.

Ben Kingsley regresa como Trevor Slattery en la mejor versión de este personaje; podemos decir que es la redención del mismo.

Siendo un mentor para Simon, así como su mejor amigo, al mismo tiempo que enfrenta las consecuencias de sus actos al haber personificado al Mandarín hace años.

Wonder Man (Disney)

La dirección de Wonder Man es muy buena

La dirección de Wonder Man es muy buena, ya que la serie está a cargo de Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Junto con Andrew Guest, guionista de comedias como Brooklyn Nine-Nine y Community, logran darle un tono ligero pero al mismo tiempo que se va desarrollando poco a poco con base en una serie de situaciones cotidianas.

Todo dentro de la serie recae en la actuación de los actores y los entornos que se alejan de la grandilocuencia del MCU; el objetivo de todo el montaje es hacer más cercana a la gente que el Olimpo de Los Vengadores.

Esto no solo en las escenas tradicionales como una cena familiar o entrevistas de trabajo, también en pláticas y momentos donde se cuelan nombres de celebridades reales, así como de películas y series ajenas a Marvel.

Todo puesto de manera tan calculada que no se siente como fan service barato, sino como algo orgánico dentro de este microcosmos del show.

Wonder Man (Disney)

El tono de Wonder Man sorprende aunque a algunos les podría molestar

Una cosa que se debe destacar del show es que el tono de Wonder Man sorprende, aunque a algunos les podría molestar; ya que rompe con todo lo conocido del MCU.

La serie es una propuesta metaficcional; es decir, una historia que juega con la propia idea de ficción, aunque sin llegar a romper la cuarta pared como Deadpool y tampoco hay mucho de comedia absurda o sátira.

Al contrario. El show muestra la condición de Simon Williams como algo serio y a pesar de contar con habilidades especiales, se le da un trato de hombre común, haciendo que todo sea pausado y carente de acción en su mayoría.

Esto hace que el desarrollo de personajes sea más interesante y mejor elaborado que en otros shows de la marca.

Pero, la carencia de acción, comedia y efectos sorprendentes —pues la serie tampoco hace mucho uso de estos— podría chocar con los fans que ya tienen una idea preconcebida de lo que es el MCU.

Como este universo lleno de colores, explosiones, grandes batallas y bromas constantes. Aquí todo esto se reduce al mínimo.

Wonder Man (Disney)

Wonder Man es lo más cercano a Marvel Comics en años

Si el show se toma varias libertades con respecto a la obra original, Wonder Man es lo más cercano a Marvel Comics en años, debido a ese mismo tratamiento más centrado.

Lo que para muchos hacía único a Marvel Comics eran las historias donde los héroes lidiaban con problemas reales, al mismo tiempo que tenían que salvar el día; eran aventuras heróicas permeadas por ese enfoque.

Con la llegada del MCU, eso se fue perdiendo para enfocarse en los problemas macro y la espectacularidad; si bien algunas propuestas recuperaban el estilo original, eran muy pocas en realidad.

Wonder Man es la primera serie que se siente como más fiel al Marvel clásico, al de los cómics, con un personaje que a pesar de sus poderes se siente humano, incluso recuperando un poco la idea de la identidad secreta.

Wonder Man (Disney)

¿Vale la pena Wonder Man?

Wonder Man no es solo otra serie de superhéroes. Es una propuesta que busca romper moldes, explorar la relación entre fama y poder, y ofrecer una mirada crítica al mundo del espectáculo.

Además, Wonder Man trata de entregar algo realmente diferente al ya gastado género de superhéroes, siendo arriesgada en un universo que parecía ya no querer ir más allá de su zona de confort.

Dando algo realmente fresco y digno de revisar , pues su mismo tratamiento hace que se pueda ver si necesidad de conocer los más de 20 proyectos previos del MCU.

Con un elenco sólido, un equipo creativo experimentado y un tono innovador, esta serie promete ser uno de los estrenos más originales de Marvel en 2026.