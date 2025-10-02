En La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco -de 53 años de edad- aseguró que Ludwika Paleta la ayudaría a esconder un cuerpo.

Dalilah Polanco confesó que tiene una estrecha amistad con Ludwika Paleta -de 46 años de edad- que está segura que ella no le diría a nadie si comete un crimen.

— Q U E E N (@dimeperra) October 1, 2025

“Porque aparte de las mujeres a las que te voy a decir algo. Así le podría decir: ‘Tengo un cuerpo escondido en casa, cuando vengas a México necesito que me ayudes a se regresa a Madrid” Dalilah Polanco

Dalilah Polanco dejó en claro que ella también haría lo mismo por Ludwika Paleta y es que tienen una relación de amistad muy fuerte.

Rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco confesó que le dijo a Ludwika Paleta sobre su participación en el reality, porque sabía que estaba lejos y no diría nada.

“Le dije a Ludwika, porque como no está en México... Tú que estás en Madrid y no le vas a decir a nadie” Dalilah Polanco

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

¿Ludwika Paleta respondió a Dalilah Polanco por sus comentarios en La Casa de los Famosos México 2025?

El comentario de Dalilah Polanco sobre Ludwika Paleta causó gran controversia en las redes sociales.

Incluso Ludwika Paleta habría reaccionado en redes sociales sobre las críticas que estaría recibiendo por los comentarios de su amiga la también conductora.

Y es que Ludwika Paleta compartió una publicación que ha sido considerada como una indirecta a toda esta situación.

“Pensar un poquito no hace daño. De verdad, se los digo. Todo mi cariño a esa gente que le resuene la nota” Ludwika Paleta